Донбасс. Главное за день: на фронте раненые, Луганщина рискует стать «красной»

Коротко о главных событиях 28 сентября, которые важны для украинского востока

Ситуация на фронте

Восемь раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 27 сентября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 7 обстрелов. Двое украинских военных получили ранения. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Группировки «ЛДНР» развернули масштубную призывную кампанию

Новых людей набирают среди местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ведомства в местных СМИ увеличились объемы рекламы контрактной службы, местное командование пытается принудительно оставить на военной службе тех, у кого заканчивается срок контракта. Таким «военнослужащим», по данным украинской разведки запретили выдавать документы, в том числе российские паспорта.

На шахте Засядько продолжается тушение пожара. Горняка не нашли

Об этом сообщило так называемое «МЧС ДНР», передают информационные ресурсы группировки. По состоянию на сегодня они сообщают, что «не вышедший на поверхность горняк, не обнаружен». Напомним, 23 сентября на шахте им.Засядько возник пожар. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. Один шахтер не вышел на поверхность.

Три области имеют высокие риски попадания в «красную» зону карантина

Это Черновицкая, Харьковская и Луганская области. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. По его словам, во всех этих регионах занятость коек с кислородом на уровне 61-67% при допустимой норме в 65%.

В Мариуполе открыли арт-объект из серии «Звуки города»

Скульптура в форме волны воплотила воспоминания и ассоциации мариупольцев. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Организаторы проекта провели интервью с десятками горожан, которые рассказали о том, с чем у них ассоциируются звуки родных городов. Затем с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации собранные звуки превратили в арт-объект. Скульптуры разработали для Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыма.

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