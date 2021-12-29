Донбасс. Главное за день: Кабмин отменил самоизоляцию на КПВВ, в Краматорске открыли отделение «Укрпочты»

Коротко о главных событиях 29 декабря, которые важны для украинского востока

В Украине отменили требование проходить самоизоляцию при пересечении КПВВ на Донбассе

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Теперь устанавливать мобильное приложение «Вдома» при пересечении линии разграничения не нужно. Пересекающие КПВВ в сторону подконтрольной Украине территории будут проходить бесплатное тестирование на коронавирус на пункте пропуска. Напомним, что в Луганской области работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». На Донетчине КПВВ «Новотроицкое» работает только по понедельникам и пятницам – в другие дни работу пункта блокирует группировка «ДНР».

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 2 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 28 декабря. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Крымского и Катериновки. 29 декабря – 3 нарушения. Обстрелы зафиксировали в районе Новоселовки, Трехизбенки и Новолуганского. Группировки «ЛДНР» об обстрелах не сообщали.

У пленного Владимира Черкасса проблемы с сердцем

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Владимир Черкасс содержится в следственном изоляторе при Западной исправительной колонии в Макеевке. В сентябре 2017 года Владимира Черкасса задержали неизвестные вооруженные люди в Донецке, куда он приехал из-за смерти отца и с намерением вывезти больную мать. По данным Денисовой, более двух лет группировка «ДНР» держала Черкасса в тюрьме «Изоляция» по обвинению в якобы «шпионаже и диверсиях», где над ним издевались и избивали его.

COVID-19 в регионе

5 454 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает мМинистерство здравоохранения. В Донецкой области – 443 человека заболели ковидом, 17 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 107 новых случаев заражений. 13 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава» группировки «ЛНР» заболели 48 человек. В ОРДО – 241 заболевший и 34 умерших. В МОЗ сообщили также, что ситуация с коронавирусом ухудщилась в Донецкой области. Регион перешел в «оранжевую» зону эпидопасности. «Оранжевый» уровень не содержит дополнительных ограничений.

«Укрзалізниця» запускает пригородный поезд Бахмут – Харьков

Это новый маршрут, который соединит Донецкую и Харьковскую области, сообщает пресс-служба перевозчика. Электричка будет останавливаться на станциях: Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск, Изюм, Основа и других. Кроме того, «Укрзалізниця» добавила ряд пересадок.

Новое отделение «Укрпочты» открыли в Краматорске

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Всего в городе 16 отделений. Новое по адресу – Металургов, второе – будет четвертым современным и первым, которое было перемещено по другому адресу для доступности большего количества населения.

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