Донбасс. Главное за день: Эрдоган готов быть посредником между Путиным и Зеленским, оформить пенсию можно через «Дію»

Коротко о главных событиях 29 ноября, которые важны для украинского востока

Турция готова внести вклад в урегулирование напряженности в отношениях РФ и Украины

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, передает агентство Анадолу. Эрдоган уверяет, что для этого Анкара уже установила контакты и с украинской стороной, и с Владимиром Путиным. Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября заявил, что Россия готовится к возможной атаке на востоке и юге Украины в январе-феврале 2022 года. По данным разведки, вдоль границ Украины стоят 92 тысячи российских военных. Российская сторона это отрицает.

В ТКГ не одобряют видео, на котором Юрий Бутусов стреляет из гаубицы

Это осложнит переговоры, аявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович агентству «Интерфакс-Украина». По его словам, в России и на подконтрольных ей территориях Донбасса появился повод говорить о том, что Украина первой нарушает Минские соглашения. Напомним, 28 ноября Юрий Бутусов в Facebook опубликовал видео, на котором он стреляет из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. По словам Бутусова видео снято «очень давно» и не на Донбассе. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Ситуация на фронте

Один раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 28 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Пивденного. Сегодня – 6 нарушений в районе Светлодарска, Старогнатовки, Новоалександровки, Станицы Луганской, Старого Айдара, Новолуганского. Один украинский военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Славяносербска.

COVID-19 в регионе

5 804 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 457 человек заболели ковидом, 1 человек умер от осложнений болезни. На Луганщине – 25 случаев заражения, 7 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 2 человека умерли от осложнений ковид. В ОРДО – нет данных о заболевших за прошедшие сутки.

В Мариуполе заработал еще один пункт вакцинации против коронавируса для людей старше 60 лет

Об этом сообщает городской совет. Пункт открыт на базе территориального центра Кальмиусского района. Пункт вакцинации работает с 9:00 до 11:00 с понедельника по пятницу.

Оформить пенсию и субсидию можно на портале «Дія»

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Для того чтобы оформить или пересчитать пенсию нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку. Далее заявка попадет на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически. Также с 1 декабря на портале «Дія» появится возможность менять место жительства.

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