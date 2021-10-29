Донбасс. Главное за день: на фронте обострение, на Луганщине новые пункты вакцинации

Коротко о главных событиях 29 октября, которые важны для украинского востока

В Трехизбенке восстановили электроснабжение после обстрелов

Об этом сообщил и. о. главы Луганской ОДА Алексей Смирнов. В результате обстрела подконтрольных России вооруженных формирований в поселке были повреждены жилые и нежилые здания в переулке Степной. Было обесточено более 200 домов. Без света остались и жители соседних сел. СБУ квалифицировала обстрел Трехизбенки как теракт.

Ситуация на фронте

Четырнадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 28 октября. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Луганского, Крымского, Красногоровки, Новозвановки, Троицкого, Зайцево, Катериновки, Причепиловки, Новоалександровки, Золотого-4. Сегодня – 9 нарушений. Трое украинских военных были ранены. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций в районах Старомихайловки, Минерального, Докучаевска, Калиново, Смелого и Желобка.

Адвокаты родственников погибших в авиакатастрофе MH17 заявили о слежке

Об этом сообщает Нидерландский вещатель RTL. В конце сентября нидерландское антитеррористическое управление организовало с адвокатами беседу, где юристам сообщили, что за возможными попытками их запугать может стоять Россия. Тогда же адвокатам предложили меры по их охране. Напомним, самолет Боинг авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Расследование установило, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил России. Сама Россия продолжает отрицать свою причастность.

Луганщина и еще 6 областей Украины с 30 октября в «красной зоне»

Такое решение приняла госкомиссия по чрезвычайным ситуациям. Запрещается работа: общепита, кроме адресной доставки; ТРЦ и других развлекательных заведений; учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ; непродовольственных рынков и магазинов; фитнес-центров; проведение массовых мероприятий. Ранее «красный» уровень епидопасности установили в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской, Ровненской и Николаевской областей.

Жители ОРДЛО могут пересечь КПВВ или границу с Россией без самоизоляции

Для этого нужно получить приглашение на вакцинацию с украинским идентификатором. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Записаться в центры вакцинации населения можно по номеру контакт-центра или посредством чата на сайте Минздрава. Во время разговора оператору необходимо сообщить название населенного пункта, указать данные и выбрать самый удобный пункт прививки или центр вакцинации.

COVID-19 в регионе

26 870 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1149 человек заболели ковидом – 39 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 522 человека заболели, 16 – умерло. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки 174 человека заболели, 55 – умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1330 заболевших и 93 умерших.

На Луганщине заработали еще четыре центра массовой вакцинации против коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Новые центры начали работу в Северодонецке, Лисичанске, Новопскове и Счастье. Всего на Луганщине теперь работают 11 центров массовой вакцинации. Они работают ежедневно до 18:00. Напомню, что центры вакцинации также работают в Рубежном, Новоайдаре, Сватово, Станице Луганской, Старобельске, Троицком.

31 октября Украина переходит на зимнее время

Часы нужно перевести на один час назад. Напомним, что аннексированный Россией Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей не переходят на зимнее или летнее время. Эти территории живут по московскому времени. Россия отказалась от перевода стрелок часов дважды в год. Теперь московское время в конце весны, летом и в начале осени совпадает с украинским, а до апреля отличается на один час.

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