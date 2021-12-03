Донбасс. Главное за день: Украина допускает вторжение России в январе, открыли движение через Пролетарский мост

Коротко о главных событиях 3 декабря, которые важны для украинского востока

Украина допускает возможность вторжения России.

Эскалация ситуации вероятна в конце января. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Верховной Раде. По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая худшие. Резников подчеркнул, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. Суммарное количество войск в России и ОРДЛО, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94 тысячи человек. Россия в свою очередь это отрицает.

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 2 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Широкино, Красногоровки, Водяного, Катериновки, Светлодарска. Один украинский военный ранен. Сегодня – 6 нарушений в районе Красногоровки, Красногоровки, Станицы Луганской, Зайцево, Попасной. Один украинский военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Старомихайловки, Докучаевска, Григоровки, Саханки, Сокольников.

«Агентами украинских спецслужб», которых задержало ФСБ РФ, оказались продавец кофе и семья – СМИ

Федеральная служба безопасности России 2 декабря сообщила о задержании «агентов СБУ и Главного управления разведки минобороны Украины». Ими оказались 23-летний продавец кофе из Киева Александр Цилык (он якобы готовил теракт) и отец с сыном – Зиновий и Игорь Коваль из Тернопольской области. Об этом сообщает «Медуза», со ссылкой на родственников задержанных. Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ России о задержании трех «агентов украинских спецслужб».

COVID-19 в регионе

13 777 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 751 человек заболел ковидом, 31 человек умер от осложнений болезни. На Луганщине – 154 случая заражения, 10 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 45 человек заболели, 10 – умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 652 заболевших и 54 умерших за прошедшие сутки.

В Луганской области открыли движение транспорта через Пролетарский мост

Он соединяет города Лисичанск и Северодонецк. В настоящее время отремонтирована и открыта первая полоса моста. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. Полностью ремонт моста будет завершен в следующем году.

Запах водопроводной воды в Славянске связан с изменением состояния воды в Северском Донце – Лях

По словам городского головы Вадима Ляха, подобная ситуация возникает практически каждый год. На данный момент водопроводная вода фильтруется и проходит весь технологический процесс. Сертифицированная лаборатория «Славгорводоканала» ежедневно проводит замеры и проверяет качество воды в водопроводных сетях. В них выявляется увеличение концентрации аммония, но она не превышает предельные нормы.

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