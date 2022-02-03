Донбасс. Главное за день: Госпогранслужба не ограничивала выезд военнообязанных, в Краматорске пройдут учения

Коротко о главных событиях 3 февраля, которые важны для украинского востока

Украинская армия не планирует наступления ни на ОРДЛО, ни на Крым

Это представляло бы угрозу жизни граждан Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, комментируя сообщения российских СМИ о возможном наступлении ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. По его словам, Украина придерживается политико-дипломатического пути разрешения вооруженного конфликта с Россией. Напомним, с осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и начала оказывать военную помощь Украине. Кремль эти заявления отвергает.

Заявление об ограничении в выезде за границу граждан призывного возраста – провокация

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. По данным центра, таких приказов Государственная пограничная служба Украины не давала. Ранее российские медиа со ссылкой на незаконные вооруженные формирования распространили заявление о том, что якобы глава Госпогранслужбы Украины издал приказ об ограничении выезда из Украины военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.

Россия увеличила количество войск и военной техники в Беларуси, Крыму и Западном военном округе, граничащем с Украиной

Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки Maxar Technologies. Кроме того, практически на всех полигонах были замечены палатки для военнослужащих и наблюдалась местная военная подготовка, включая артиллерийскую стрельбу и маневры. Посмотреть фото можно – здесь.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за сутки 2 февраля. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Талаковки, Песок, Водяного и КПВВ Гнутово. Сегодня на Донбассе – тихо. Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Коминтерново и Октября​.

В Краматорске 4 февраля проведут военные учения

Они будут проходить в Меловом карьере. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Военнослужащие будут проводить стрельбы из стрелкового оружия разных калибров с 09:00 до 14:00 и с 17:00 до 22:00 часов. В горсовете призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Гражданин Украины Юрий Шаповалов нуждается в срочном лечении – омбудсман

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что Юрия Шаповалова, группировка «ДНР» задержала в январе 2018 в Донецке. В апреле 2020-го Юрий был приговорен к 13 годам лишения свободы за «шпионаж». Денисова сообщила, что у Юрия Шаповалова новообразование в печени, которое требует постоянного квалифицированного медицинского контроля и лечения, которые не проводятся. Омбудсман обратилась в ОБСЕ и Красный Крест с просьбой проведать Юрия и способствовать его немедленному освобождению.

COVID-19 в регионе

39 620 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Это наибольшее количество заражений с начала пандемии. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1754 человека заболели ковидом, 5 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 840 новых случаев заражений. 3 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 203 человека заболели ковидом. Двое умерло от осложнений болезни. В ОРДО 1141 заболевших и 5 умерших.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу