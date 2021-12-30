Донбасс. Главное за день: новые факты по задержанию «Палыча», на водопроводе «Горловка-Торецк» начали ремонтные работы

Коротко о главных событиях 30 декабря, которые важны для украинского востока

Бывший комендант донецкой тюрьмы «Изоляция» Куликовский, возможно, сотрудничал с СБУ минимум с 2019 года

Об этом говорится в материале Радио Свобода. По данным источников в правоохранительных органах, за ним перестали наблюдать с осени 2019-го, и он свободно жил в Киеве. СБУ опровергает прикрытие Куликовского со своей стороны, однако говорит, что некая операция имела место, и действительно планировать его арест пришлось в 2021 году заново. «Палыч» был задержан в Киеве в ночь на 9 ноября 2021 года сотрудниками СБУ. В суде Куликовский признался, что последние два года жил в столице. СБУ обвиняет Куликовского в торговле людьми, создании террористической организации и незаконных вооруженных группировок и нарушении законов войны. Подробности – здесь.

Российских войск недостаточно для того, чтобы начать полномасштабное вторжение – секретарь СНБО

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова наращиванием войск у границ Украины, президент России Путин добивался прямых переговоров с президентом США Байденом. Напомним, президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 30 декабря проведут телефонный разговор на фоне напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Лидеры двух стран обсудят ряд тем, в том числе будущие дипломатические отношения с Россией.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 29 декабря. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Трехизбенки, Новоселовки, Золотого-4. Один украинский военный получил ранения. 30 декабря – нарушений не было. Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Озеряновки. Группировка «ЛНР» об обстрелах не сообщала.

Омбудсман Людмила Денисова сообщила о критическом состоянии Григория Синченко

Она напомнила, что Синченко уже трижды попадал в плен группировки «ДНР». В последний раз он был задержан после побега из тюрьмы. Денисова обратилась к координатору миссии ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Шарлотте Реландер и руководству Красного Креста в Украине способствовать оказанию медицинской помощи и освобождению Григория Синченко. Впервые он попал в плен группировки «ДНР» еще в 2016 году. Его обвинили в работе в пользу Украины.

На водопроводе «Горловка-Торецк» в серой зоне начали ремонтные работы

Водоснабжение Торецка и близлежащих населенных пунктов полностью временно прекращено. Об этом сообщает местная военно-гражданская администрация. Водоснабжение будет восстановлено по окончанию ремонтных работ. С 27 декабря в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на водопроводе.

COVID-19 в регионе

5 930 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области – 350 человек заболели ковидом, 13 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 86 новых случаев заражений. 6 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава» группировки «ЛНР» 26 человек заболели и четверо умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 224 заболевших и 40 умерших.

Горняки на шахте «Новодружеская» 13-й день продолжают забастовку

Накануне горнякам выплатили часть задолженности по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, перед шахтерами закрыли около 30% зарплаты за октябрь и до 10% ноября. «В целом люди не получили даже половину зарплаты», – отметил Волынец. По его информации, горняки будут продолжать забастовку, пока им не выплатят все долги.

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