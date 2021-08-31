Донбасс. Главное за день: в Северодонецке будут судить «агента ФСБ», «Единая Россия» делает слет в Донецке

Коротко о главных событиях 31 августа, которые важны для украинского востока

В Северодонецке будут судить обвиняемого в работе на ФСБ России

По данным пресс-службы СБУ, агент ФСБ готовил покушение на ведущего специалиста по разработкам вооружений для вооруженных сил Украины. Ликвидация специалиста должна была стать местью ФСБ за его показания в деле СБУ о раскрытой в феврале агентурной сети ФСБ. Подозреваемого будут судить по трем статьям: «Покушение на преступление», «теракт» и «незаконное обращение с оружием». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ситуация на фронте

Одиннадцать раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 30 августа. Один украинский военный погиб, двое – ранены. Об этом сообщает Минобороны Украины. Сегодня – 4 нарушения. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Зеленский в Вашингтоне

У президента Украины и его делегации сегодня в Вашингтоне запланированы встречи и подписание документов в Министерстве энергетики США, Госдепе, Пентагоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона. Напомним, что 1 сентября состоятся переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

«Единая Россия» проведет слет своих сторонников в Донецке 8 сентября

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ДНР». В мероприятии примут участие глава группировки Денис Пушилин, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, депутаты партии и представители местных организаций. Партия ведет активную агитацию перед выборами в Госдуму России, которые состоятся в 17-19 сентября. МИД Украины выразил протест против участия жителей ОРДЛО в российских выборах. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.

90 гектаров леса уничтожено в ландшафтном парке «Донецкий Кряж»

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР». Также огонь уничтожил 4 гектара сухой травы на открытой территории. Пожар в ландшафтном парке произошел 30 сентя. О причинах пожара не сообщают. В ландшафтном парке «Донецкий кряж» находятся растения и животные, часть которых внесена в Красную книгу.

Пловец Андрей Трусов второй раз взял «золото» на Паралимпиаде в Токио

Об этом сообщает Донецкая областная администрация. Спортсмен из Славянска выиграл заплыв вольным стилем на 50 метров. 30 сентября он с мировым рекордом выиграл финал 100-метровки на спине. По состоянию на 31 августа спортсмены Донетчины завоевали 11 наград XVI Летних Паралимпийских игр.

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