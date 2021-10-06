Коротко о главных событиях 6 октября, которые важны для украинского востока

Горноспасатели нашли тело шахтера, пропавшего на шахте Засядько в Донецке

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ДНР». Спасатели продолжают ликвидацию последствий пожара. На шахте им. Засядько 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 5 октября. Один украинский военный был ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 2 нарушения. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Суд в США рассмотрит иск семьи погибшего в сбитом над Донбассом Боинге МН17 к российским банкам

Семья 18-летнего Куина Шансмана в 2019 году предъявила в американском суде иск Сбербанку, банку ВТБ, фирмам Western Union и MoneyGram, обвинив их в пособничестве терроризму. Семья Шансманов обвиняет их в переводе средств группировке «ДНР», которая, по их словам, несет ответственность, за уничтожение пассажирского авиалайнера и гибель 298 человек, находившихся на борту. Подробнее – здесь.

Пройти идентификацию в «Дії» можно будет до конца года

Об этом сообщает правительственный портал. Напомним, что в сентябре Кабинет министров Украины принял постановление, позволяющее пенсионерам в ОРДЛО проходить идентификацию удаленно. Это необходимо для получения выплат без физической идентификации в отделениях «Ощадбанка» на подконтрольной территории.

Выборы мера Часов Яра назначены на весну

Верховная Рада назначила досрочные выборы городского головы Часов Яра на 27 марта 2022 года. Соответствующий проект постановления поддержали 328 народных депутатов. Выборы проведут в связи с тем, что предыдущий мэр города, Дмитрий Верзилов, в августе ушел в отставку. До новых выборов обязанности городского головы Часов Яра исполняет секретарь горсовета.

На Луганщине будут судить чиновника за выбросы в Северский Донец

В суд направили обвинительный акт в отношении должностного лица ЧАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат» за сверхурочные выбросы отходов в реку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. По заключению экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 300 тысяч гривен.

«Шахтер» открыл в Киеве первую футбольную школу для детей от 7 до 12 лет

Об этом сообщает сайт клуба. Записаться на занятия можно независимо от предварительной подготовки. Ученики могут стать частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба. Первая тренировка в школе – бесплатная.

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