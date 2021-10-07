Донбасс. Главное за день: Запугивания в тюрьмах ОРДЛО и «оранжевый» восток

Коротко о главных событиях 7 октября, которые важны для украинского востока

В тюрьмах ОРДЛО запугивают и требуют деньги у заключенных

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, речь идет о Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127. Руководство этих учреждений систематически запугивает и вымогает деньги у заключенных. По словам Денисовой, заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в барак, не приспособленный для проживания.

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 6 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 1 нарушение. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Суд в Чехии оставил в силе приговор своему гражданину, который воевал на стороне группировки «ЛНР»

Об этом сообщает iRozhlas. Согласно приговору, Мартин Кантор в июле 2015 года прибыл на восток Украины и воевал в рядах группировки «ЛНР». 1 июня его признали виновным в теракте и участии в террористической группе. Приговор вынесен заочно, поскольку Кантор находится в международном розыске, его местонахождение неизвестно. По словам адвоката подсудимого, «то, что Кантор хотел бороться против украинского правительства, доказано не было».

НАТО сократило миссию России при альянсе

Выяснилось, что восемь членов российской дипломатической команды относятся к московским спецслужбам. Об этом Радио Свобода сообщил официальный представитель альянса на условиях анонимности. Официальной реакции со стороны России нет. Агентство «Интерфакс» процитировало высокопоставленного российского депутата, который сказал, что Москва ответит «не обязательно симметрично».

Донетчина и Луганщина в «оранжевой» зоне эпидопасности

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Так, в областях наблюдается превышение динамики госпитализаций больных с COVID-19. Донецкая область также имеет плохие показатели загруженности коек с кислородом.

В Славянске с 9 октября повысится стоимость проезда в автобусах

Об этом сообщает военно-гражданская администрация города. Стоимость проезда составит 10 грн. С этого же дня перевозчики начнут работать по полному расписанию, сокращения рейсов не будет. Глава ВЦА Вадим Лях отметил, что проблема не является сугубо местной, по всей стране произошел резкий скачок цены на газ. При этом в троллейбусах цена проезда пока остается прежней.

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