Донбасс. Главное за день: обстреляли Светличное и Нижнее, в Украине начали отстранять от работы невакцинированных

Коротко о главных событиях 8 ноября, которые важны для украинского востока

Российские гибридные силы обстреляли Светличное в Луганской области

Повреждено здание и техника Попаснянского водоканала. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. По их данным, зафиксировали 6 попаданий снарядов калибра 122 мм. Кроме того, 7 ноября незаконные вооруженные формирования обстрелами повредили распределительный газопровод вблизи села Нижнее в Луганской области. Почти 800 абонентов остались без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Луганскгаза». Группировка «ЛНР» эти заявления не коментировала.

Ситуация на фронте

Четырнадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 7 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Один украинский военный погиб, двое ранены. Обстрелы фиксировали в районах: Павлополя, Гнутово, Водяного, Новозвановки, Причепиловки, Болотенного, Гранитного, Луганского, Новолуганского, Нижнетеплого, Песок, Золотого-4. Сегодня – 2 нарушения в районе Водяного (на Приазовье) и Павлополя. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций в районах: Коминтерново, Заиченко, Саханки, Ленинского, Новой Марьевки, Калиново, Голубовского, Веселенького.

Двум командирам ВСУ грозит срок из-за взрывов боеприпасов на складах в Сватово

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Их обвиняют в халатности, которая привела к взрывам. По данным следствия, в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта. 29 октября 2015 года в результате диверсии на военном складе произошел пожар. Детонирующие боеприпасы повредили военную технику на 18 млн гривен. Командирам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

В Украине начали отстранять от работы невакцинированных работников некоторых профессий

Об этом говорится в постановлении правительства. В настоящее время обязательная вакцинация против COVID-19 касается: педагогов, работников центральных органов исполнительной власти; Также в список профессий планируется добавить социальных работников. Работодатель не имеет права увольнять работника, отказавшегося от обязательной прививки. В то же время работодатель имеет право отстранить работника без сохранения зарплаты.

COVID-19 в регионе

13 068 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 483 человека заболели ковидом, 55 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 50 человек заболели, 1 – умер. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 109 человек заболели, 24 – умерло от осложнений ковид. В ОРДО – нет данных за прошедшие сутки.

Время работы двух центров массовой вакцинации в Краматорске продлили

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Теперь пункты в ТЦ «Эпицентр» и на автовокзале работают ежедневно с 09:00 до 17:30. В помещении железнодорожного вокзала прививочный пункт открыт с понедельника по воскресенье с 09:00 до 14:30. Для получения прививки при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

И еще в регионе

На набережную в Мариуполе прилетели пеликаны. Об этом сообщает Mrpl.city. В «Парке Дикой Природы», который находится по соседству с набережной, рассказали, что пеликаны их. Птицы не первый раз «выходят» на прогулку, а затем возвращаются домой в зоопарк.

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