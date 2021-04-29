«ГогольFest» возвращается в Мариуполь. Спустя год карантина и всевозможных ограничений фестиваль, вошедший в топ-5 лучших фестивалей Европы, готовит новые постановки и новых исполнителей. В этом году мариупольцев и гостей ждет перформанс, который по масштабам – так обещают – превзойдет спектакль «Неро», проведенный в 2019 году в доках мариупольского судоремонтного завода, а на случай непредвиденных обстоятельств организаторы готовят «план Б».

«ГогольFest» в этом году продлится вместо шести всего три дня, с 28 по 30 мая. Эти дни, по словам организаторов, будут наполнены новыми оригинальными постановками. Конструкция самого фестиваля претерпела некоторые изменения, связанные с карантином, но культурная составляющая осталась такой же насыщенной, как и в прошедшие годы. В этот раз большинство спектаклей и концертов решено перенести на сцену ДК «Молодежный» вместо выступлений на главной сцене в городском саду.

Группы, которые можно было видеть в позапрошлом году на главной сцене, в этом году будут выступать в театре, в совершенно ином пространстве

«Сейчас появляется немного другой формат, который позволяет нам, во-первых, провести все более-менее нормально, сохраняя все карантинные условия. Мы запускаем в театральных постановках больше мюзиклов. И те группы, которые можно было видеть в позапрошлом году на главной сцене, в этом году будут выступать в театре, в совершенно ином пространстве, с актерами, монологами, диалогами. Большая часть этого продукта поставлена Владом Троицким. Это качественный продукт, в котором примут участие и музыкальные группы», – рассказывает о нововведениях директор фестиваля Максим Демский.

Зрителей ждет много театральных новинок, часть из которых еще никто не видел.

«Дорога додому». Это будет «ух!», суперперформанс под «ДахаБраха»

«Первое событие «ГогольFest» – это будет 28 мая, «Дорога додому». Это будет «ух!», суперперформанс под «ДахаБраха». На месте проведения устанавливается громадная постоянная инсталляция «Древо жизни». В субботу, 29-го, будет музыкальный спектакль «Make UP» от группы Dakh Dаughters, спектакль свежий. Будет еще спектакль «Alone», которого еще нет, премьера будет в конце следующей недели, и будет опера «LE», которую мы создали в честь 150-летия Леси Украинки. Мы сыграли ее один раз в Киеве, второй будет здесь, в ДК «Молодежный», – рассказал о новинках фестиваля президент ГогольFESTа Влад Троицкий.

Художники создают мощную, неимоверную инсталляцию, которая будет символизировать объединение

Главным событием этого года, о котором упомянул Влад Троицкий, будет спектакль под открытым небом – «Дорога домой». Постановка, создана в рамках программы «Культурная столица» совместно с Украинским культурным фондом, пройдет в 30-ти километрах от Мариуполя, и, как говорят организаторы, превзойдет по масштабам спектакль «Неро» с его танцующими портовыми кранами. В его проведении, помимо актеров, будут задействованы и военные, переговоры с которыми еще ведутся. Сама же инсталляция под названием «Дерево жизни», собранная во время представления, останется у трассы «Мариуполь – Донецк» как символ единения.

«Художники Дима Костюбинский и Алексей Нужный сейчас создают мощную, неимоверную инсталляцию, которая будет символизировать объединение. Эта инсталляция адаптируется под место проведения спектакля и дальше она строится во время самого события. Этот спектакль озвучивает «ДахаБраха». Люди будут сидеть на холмах и смотреть, как эта конструкция создается», – рассказывает Максим Демский.

Если будет «красная зона», фестиваль все равно состоится

В рамках фестиваля, как и прежде, будут проводиться просветительские программы, местом их проведения станет культурный центр «Вежа», будут экскурсии по Мариуполю, будет ночная сцена на территории водной станции. Там будут представлены новые и уже знакомые мариупольцам музыкальные коллективы, а выступления будут длиться с полуночи до утра. Состав участников еще не определен, информация о них будет подаваться постепенно, по мере подготовки фестиваля. Что же касается возможных карантинных ограничений, то президент «ГогольFest» Влад Троицкий сказал, что праздник современного искусства состоится при любой погоде и при любых обстоятельствах.

«Если будете беречься, не будете в «красной зоне», то будет все хорошо. Если будет «красная зона», фестиваль все равно состоится, он будет просто в диджитал-формате», – сказал Влад Троицкий.

Хотя все мероприятия и планируется проводить в офлайн-формате, у организаторов на случай непредвиденных обстоятельств есть «план Б» – это прямая трансляция абсолютно всех мероприятий на всех возможных ресурсах. Делается это исключительно для доступности фестивальных мероприятий более широкому кругу зрителей и соблюдения карантинных норм.

Обойдется нынешний фестиваль городской казне почти в 3,5 млн гривен.

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