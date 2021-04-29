Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
29 квітня 2021, Київ 11:59
Донбас

«ГогольFest-2021»: новые театральные постановки, «Дорога домой» и «план Б»

Влад Троицкий: фестиваль состоится при любой погоде и даже в «красной зоне»

«ГогольFest» возвращается в Мариуполь. Спустя год карантина и всевозможных ограничений фестиваль, вошедший в топ-5 лучших фестивалей Европы, готовит новые постановки и новых исполнителей. В этом году мариупольцев и гостей ждет перформанс, который по масштабам – так обещают – превзойдет спектакль «Неро», проведенный в 2019 году в доках мариупольского судоремонтного завода, а на случай непредвиденных обстоятельств организаторы готовят «план Б».

«ГогольFest» в этом году продлится вместо шести всего три дня, с 28 по 30 мая. Эти дни, по словам организаторов, будут наполнены новыми оригинальными постановками. Конструкция самого фестиваля претерпела некоторые изменения, связанные с карантином, но культурная составляющая осталась такой же насыщенной, как и в прошедшие годы. В этот раз большинство спектаклей и концертов решено перенести на сцену ДК «Молодежный» вместо выступлений на главной сцене в городском саду.

Группы, которые можно было видеть в позапрошлом году на главной сцене, в этом году будут выступать в театре, в совершенно ином пространстве
Максим Демский

«Сейчас появляется немного другой формат, который позволяет нам, во-первых, провести все более-менее нормально, сохраняя все карантинные условия. Мы запускаем в театральных постановках больше мюзиклов. И те группы, которые можно было видеть в позапрошлом году на главной сцене, в этом году будут выступать в театре, в совершенно ином пространстве, с актерами, монологами, диалогами. Большая часть этого продукта поставлена Владом Троицким. Это качественный продукт, в котором примут участие и музыкальные группы», – рассказывает о нововведениях директор фестиваля Максим Демский.

Максим Демский
Максим Демский

Зрителей ждет много театральных новинок, часть из которых еще никто не видел.

«Дорога додому». Это будет «ух!», суперперформанс под «ДахаБраха»
Влад Троицкий

«Первое событие «ГогольFest» – это будет 28 мая, «Дорога додому». Это будет «ух!», суперперформанс под «ДахаБраха». На месте проведения устанавливается громадная постоянная инсталляция «Древо жизни». В субботу, 29-го, будет музыкальный спектакль «Make UP» от группы Dakh Dаughters, спектакль свежий. Будет еще спектакль «Alone», которого еще нет, премьера будет в конце следующей недели, и будет опера «LE», которую мы создали в честь 150-летия Леси Украинки. Мы сыграли ее один раз в Киеве, второй будет здесь, в ДК «Молодежный», – рассказал о новинках фестиваля президент ГогольFESTа Влад Троицкий.

Влад Троицкий
Влад Троицкий
Художники создают мощную, неимоверную инсталляцию, которая будет символизировать объединение
Максим Демский

Главным событием этого года, о котором упомянул Влад Троицкий, будет спектакль под открытым небом – «Дорога домой». Постановка, создана в рамках программы «Культурная столица» совместно с Украинским культурным фондом, пройдет в 30-ти километрах от Мариуполя, и, как говорят организаторы, превзойдет по масштабам спектакль «Неро» с его танцующими портовыми кранами. В его проведении, помимо актеров, будут задействованы и военные, переговоры с которыми еще ведутся. Сама же инсталляция под названием «Дерево жизни», собранная во время представления, останется у трассы «Мариуполь – Донецк» как символ единения.

«Художники Дима Костюбинский и Алексей Нужный сейчас создают мощную, неимоверную инсталляцию, которая будет символизировать объединение. Эта инсталляция адаптируется под место проведения спектакля и дальше она строится во время самого события. Этот спектакль озвучивает «ДахаБраха». Люди будут сидеть на холмах и смотреть, как эта конструкция создается», – рассказывает Максим Демский.

Главное событие фестиваля – постановку-перформанс «Дорога домой» озвучит «ДахаБраха»
Главное событие фестиваля – постановку-перформанс «Дорога домой» озвучит «ДахаБраха»
Если будет «красная зона», фестиваль все равно состоится
Влад Троицкий

В рамках фестиваля, как и прежде, будут проводиться просветительские программы, местом их проведения станет культурный центр «Вежа», будут экскурсии по Мариуполю, будет ночная сцена на территории водной станции. Там будут представлены новые и уже знакомые мариупольцам музыкальные коллективы, а выступления будут длиться с полуночи до утра. Состав участников еще не определен, информация о них будет подаваться постепенно, по мере подготовки фестиваля. Что же касается возможных карантинных ограничений, то президент «ГогольFest» Влад Троицкий сказал, что праздник современного искусства состоится при любой погоде и при любых обстоятельствах.

Максим Демский и Андрей Палатный в старом дворике ДК «Молодежный»
Максим Демский и Андрей Палатный в старом дворике ДК «Молодежный»

«Если будете беречься, не будете в «красной зоне», то будет все хорошо. Если будет «красная зона», фестиваль все равно состоится, он будет просто в диджитал-формате», – сказал Влад Троицкий.

В «ГогольFest-2021» примет участие мариупольский театр «Театромания»
В «ГогольFest-2021» примет участие мариупольский театр «Театромания»

Хотя все мероприятия и планируется проводить в офлайн-формате, у организаторов на случай непредвиденных обстоятельств есть «план Б» – это прямая трансляция абсолютно всех мероприятий на всех возможных ресурсах. Делается это исключительно для доступности фестивальных мероприятий более широкому кругу зрителей и соблюдения карантинных норм.

Обойдется нынешний фестиваль городской казне почти в 3,5 млн гривен.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG