Колишній радянський лідер Михайло Горбачов, якому 2 березня виповнюється 90 років, керував розпадом радянського блоку і закінченням Холодної війни. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Real Cinema, AP, Reuters, «Беларусьфільм»)
Горбачов у 90 років – озираючись на кар’єру, яка змінила історію
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