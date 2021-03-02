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02 березня 2021, Київ 10:32
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Горбачов у 90 років – озираючись на кар’єру, яка змінила історію

Горбачов у 90 років – озираючись на кар’єру, яка змінила історію
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Горбачов у 90 років – озираючись на кар’єру, яка змінила історію

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Михайлу Горбачову 90 років.

Колишній радянський лідер Михайло Горбачов, якому 2 березня виповнюється 90 років, керував розпадом радянського блоку і закінченням Холодної війни. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Real Cinema, AP, Reuters, «Беларусьфільм»)

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