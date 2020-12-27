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27 грудня 2020, Київ 12:20
Світ

Деякі з хороших новин 2020 року

Азіатске оленятко Фото:Southern Institute of Ecology (AFP)

Більшість людей вже хочуть забути все, що сталося в 2020 році, проте під завалом неприємних заголовків загубилося і кілька хороших новин. І хто знає, може саме вони змінять світ на краще.

Нове джерело енергії: термоядерний синтез змінить світ

Мрії учених про чисті термоядерні реактори, здатні живити міста, стали трохи ближче до реальності в серпні, коли президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок створення Міжнародного термоядерного експериментального реактора (ITER).

Елемент масивного кожуха з нержавіючої сталі для Міжнародного експериментального термоядерного реактора прибуває в пункт призначення на півдні Франції в серпні
Елемент масивного кожуха з нержавіючої сталі для Міжнародного експериментального термоядерного реактора прибуває в пункт призначення на півдні Франції в серпні

Керований ядерний синтез може стати революцією у світовій енергетиці. На відміну від реакції поділу ядра, коли атоми розщеплюються, виділяючи енергію, яка здатна зрівняти з землею Хіросіму, при ядерному злитті нагріті частинки у вакуумі зіштовхуються, об'єднуючись у більший атом. Отримана таким чином енергія не пов'язана з викидами шкідливих речовин і при цьому практично нескінченна. Палива для такої реакції потрібно небагато, і частину його можна добувати з морської води.

ITER в Провансі, Франція
ITER в Провансі, Франція

Про проект ITER вперше заговорив радянський лідер Михайло Горбачов у бесіді з президентом США Рональдом Рейганом у 1985 році. Відтоді до нього приєдналися інші країни і були інвестовані колосальні суми. Перший тест реактора ITER намічений на 2025 рік.

Неспішний розвиток проекту підштовхнув інші організації поекспериментувати з камерами термоядерного синтезу, теоретичне обґрунтування якого було запропоновано радянськими вченими ще в 1950-і роки. Так чи інакше, у разі успіху, проблема доступності енергії для людства може бути вирішена в найближчому майбутньому.

Чорнобильський грибок рятує від космічної радіації

Чоловік дивиться на покритий грибком пульт управління на Чорнобильській АЕС
Чоловік дивиться на покритий грибком пульт управління на Чорнобильській АЕС

У серпні вчені зі Стенфорду і Університету Північної Кароліни опублікували статтю про те, що грибок, який виріс в Чорнобилі, може допомогти космонавтам висадитися на Марс і навіть жити там в безпеці.

Ці дані з'явилися після того, як вчені, які побували на Чорнобильській АЕС, звернули увагу на непривабливий чорний грибок, що розрісся всередині опроміненої зони.

Подальші дослідження показали, що грибок-екстремал здатний переробляти радіацію в енергію, що дозволяє йому процвітати на АЕС. Подібний потяг до радіації наштовхнув вчених на думку відправити зразок цього грибка на Міжнародну космічну станцію.

Cladosporium sphaerospermum – той самий чорнобильський грибок – в чашці Петрі
Cladosporium sphaerospermum – той самий чорнобильський грибок – в чашці Петрі

Однією із головних перешкод для висадки людини на Марс є космічна радіація, з якою космонавти стикаються за межами атмосфери Землі. Тому НАСА було вкрай зацікавлене в тому, щоб подивитися, як радіотрофний гриб поведеться в космосі.

Всередині МКС над датчиком радіації підготували «галявину» для Cladosporium sphaerospermum завтовшки 1,7 мм. Грибок поглинув 2% радіації на МКС. Цей результат може здатися скромним, проте стаття викликала фурор в наукових колах, тому що там дійшли висновку, що якщо збільшити товщину грибкового шару до 21 см, він практично повністю захистить космонавтів від радіації.

Особливо перспективна ця знахідка в зв'язку з тим, що таку плісняву можна виростити на Марсі або на борту космічного корабля, що прямує до «червоної планети».

«Деревне цунамі» в Пакистані тримає робочих на плаву

Пакистанські робітники саджають дерева вздовж дороги незадовго до початку пандемії коронавірусу
Пакистанські робітники саджають дерева вздовж дороги незадовго до початку пандемії коронавірусу

Близько 60 000 пакистанців, які залишилися без роботи і часто без засобів до існування через карантинні заходи, знайшли себе у новій справі – висаджуванні дерев.

Ініціатива щодо відновлення пакистанських лісів і висаджуванні 10 мільярдів дерев із 2018 до 2023 рік заглохла з початком пандемії, як і вся економіка країни.

Однак рішення влади призупинити висадку дерев незабаром було скасовано, і відправлені в неоплачувану відпустку робітникиі знову взялися за справу.

Робітники висаджують дерева в Карачі
Робітники висаджують дерева в Карачі

Робітники, яким загрожувала голодна смерть, тепер щодня отримують невелику зарплатню у 500 рупій (близько трьох доларів).

Один з озеленювачів розповів кореспонденту агентства «Reuters»: «Через коронавірус міста закрилися і роботи не стало. Багато з нас втратили можливість заробити собі на життя». Ініціатива по висадці дерев, за його словами, означає, що «всі ми знову можемо отримувати щоденну зарплату і прогодувати наші сім'ї».

Пофарбований вітряк виявився значно безпечнішим для птахів

Вітрогенератор з чорною лопатю на вітряної фермі в Смьоле під час досліджень безпеки для птахів
Вітрогенератор з чорною лопатю на вітряної фермі в Смьоле під час досліджень безпеки для птахів

Норвезькі вчені знайшли простий спосіб запобігти смерті багатьох тисяч птахів, що гинуть щороку від лопатей вітряних млинів.

У липні була опублікована стаття, заснована на багаторічних дослідженнях на вітряній фермі в Смьоле у Норвегії. У статті йдеться про те, що кількість загиблих птахів різко скоротилося після фарбування в чорний колір однієї з лопатей на деяких вітрогенераторах.

Смерть птахів – один з найбільш емоційних аргументів проти вітроенергетики. Птахи особливо беззахисні перед млином, який швидко крутиться, і який в туманні дні не відрізняється для них від навколишнього неба. На фермі в Смьоле до початку досліджень загинуло кілька орланів-білохвостів.

Техніки інспектують лопаті турбін в Сен-Назері, Франція, в 2012 році
Техніки інспектують лопаті турбін в Сен-Назері, Франція, в 2012 році

Використовуючи службових собак, щоб знайти кістки птахів, вчені встановили, що після фарбування лопатей кількість загиблих птахів скоротилося на 70%. Очевидно, фарба робить їх більш помітними для птахів, і ті облітають небезпечну зону.

Ще належить встановити, чи не є ці результати специфічними для конкретної місцевості і видів птахів. Вітряні ферми в ПАР і Нідерландах готуються повторити цей експеримент.

В'єтнам успішно бореться з незаконною торгівлею дикими тваринами

Робітник тримає панголіна в центрі порятунку фауни В'єтнаму, де діє програма збереження популяції панголінів
Робітник тримає панголіна в центрі порятунку фауни В'єтнаму, де діє програма збереження популяції панголінів

Вже після початку пандемії коронавірусу, джерело якої, за деякими даними, походить із сумнозвісного «мокрого ринку» диких тварин у Китаї, В'єтнам почав активну боротьбу з незаконною торгівлею тваринами. Раніше В'єтнам вважався одним з основних перевалочних пунктів такої торгівлі.

У липні світові новинні агентства повідомили як сенсацію, що В'єтнам вводить заборону на торгівлю дикими тваринами, щоб знизити ризик спалахів нових захворювань у майбутньому.

Експерти всередині країни говорять, що це не так: уряд просто закликав більш активно виконувати вже чинні закони. Однак на тлі пандемії цей заклик не здається порожньою риторикою.

В'єтнамське оленятко – вид, що знаходиться на межі вимирання, – зафіксований фотопасткою в 2018 році
В'єтнамське оленятко – вид, що знаходиться на межі вимирання, – зафіксований фотопасткою в 2018 році

За даними екологів, за останні два роки у В'єтнамі затримання браконьєрів зросли на 44% відсотки, а в 2020 році 97% затриманих контрабандистів були заарештовані. Покарання за торгівлю дикими тваринами також значно збільшилися.

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