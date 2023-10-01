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Економіка

Халюк Байрактар: надання Україні Bayraktar Akincі у процесі розгляду. Ексклюзив

Загальна сума, яку ми збираємося вкласти в Україну, становитиме 100 мільйонів доларів – Халюк Байрактар (на світлині посередині)

Із Халюком Байрактаром, генеральним директором турецької компанії Baykar Makina, ми зустрілися у кулуарах Міжнародного форуму оборонних стратегій, який 29 вересня відбувся у Києві. На відміну від десятків виробників зброї, які приїхали до України лише приглянутися до потенційної співпраці, компанія Байрактара вже активно інвестує в Україну та будує тут свій завод бойових безпілотників. Bayraktar TB2 відіграв значну роль на початку масштабного вторгнення Росії, а нині продовжує бойову роботу на фронті.

Про інвестиції в Україну, будівництво заводу, технічну підтримку Bayraktar та чи сподіватися Україні на ще один турецький безпілотник Bayraktar Akinci – в інтерв'ю Халюка Байрактара для Радіо Свобода.

Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina (другий зліва). Київ, 29 вересня 2023 року
Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina (другий зліва). Київ, 29 вересня 2023 року

– Моє запитання про завод бойових безпілотників, який ви плануєте побудувати в Україні. На якому етапі його створення нині?

– Між Туреччиною та Україною створена Стратегічна рада високого рівня, тому наші відносини в оборонній промисловості перебувають на стратегічному рівні.

3 лютого 2022 року, лише за місяць до масштабної війни, щоб підтримати інвестиції в Україну, механізми стимулювання, між країнами була укладена рамкова угода у сфері аерокосмічних та інших високих технологій. І ця угода набула чинності після схвалення українською та турецькою владами.

Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina вітається із президентом України Володимиром Зеленським під час Міжнародного форуму оборонних індустрій. Київ, 29 вересня 2023 року
Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina вітається із президентом України Володимиром Зеленським під час Міжнародного форуму оборонних індустрій. Київ, 29 вересня 2023 року

Вже після цього ми почали наші інвестиції в Україну, у травні 2023 року. Ми розпочали процес будівництва, здійснили необхідні базові кроки. Ми очікуємо завершити будівництво заводу за півтора роки, такі наші сподівання.

Усе рухається вперед, завод будується, і це досить великі інвестиції. Загальна сума, яку ми збираємося вкласти в Україну, становитиме 100 мільйонів доларів.

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Чи усвідомлюєте ви безпекові ризики? Адже територію України обстрілюють чи не щоденно.

– Безумовно, є ризики через війну, є супутні ризики через людські ресурси, необхідні зараз і на яких всі також зосереджені.

Ми віримо в майбутнє України, віримо у співпрацю наших країн

Триває велика війна, тому непросто вести будівельні роботи так, як нам би цього хотілося, але ми продовжуємо інвестувати, і ми віримо в майбутнє України, ми віримо у співпрацю наших країн.

Це було інвестиційне рішення, ухвалене перед війною між нашими країнами. Тому ми не зупиняємо розпочате лиш через ситуацію, яка склалася, а продовжуємо працювати.

Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina (ліворуч). Київ, 29 вересня 2023 року
Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina (ліворуч). Київ, 29 вересня 2023 року

– Ви постачали в Україну дрони Bayraktar, а як же дрони Akіncі? Чи плануєте передавати їх Україні?

– Ми постачаємо Bayraktar TB2, у нас є місцева компанія Baykar. У ній штат із 50 людей, які працюють вдень і вночі, підтримуючи ескадрилью. Наші дрони активно використовуються на полі бою і ми добре тримаємося, намагаючись технічно підтримувати наші системи.

А щодо Bayraktar Akincі, це питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо. Українські військові добре знаються на тому, що ми виготовляємо і у що інвестуємо. Тому наш план – виробляти всі системи, які ми маємо, тут.

Безпілотник Bayraktar Akıncı. Перший політ
Безпілотник Bayraktar Akıncı. Перший політ

У нас є необхідні для цього дозволи. Тому ми можемо повністю виробляти Bayraktar TB2, а не збирати його. Також тут ми можемо повністю виробляти Bayraktar Akincі. На це ми маємо дозволи від нашого уряду, що демонструє, наскільки ми наблизилися до втілення.

Питання щодо Akincі в процесі розгляду

І Україна є першою країною, яка має такий дозвіл. Тому що в оборонній співпраці потрібні державні дозволи, а ми маємо цей дозвіл. Тому питання щодо Akincі в процесі розгляду, ось що я можу сказати з цього приводу.

– Що для вас показала війна в Україні? Як ваша розробка, маю на увазі Bayraktar TB2, проявила себе під час бойових дій? Як можете оцінити його ефективність?

– Ми, компанія Baykar, повністю підтримуємо Україну. Ми проти агресії. Ми абсолютно поважаємо вашу боротьбу за вашу незалежність і суверенітет.

Ми докладали всіх зусиль для підтримки гуманітарної допомоги Україні. Ми проводили літні табори для українських дітей у Стамбулі. Ми також доставляли вантажівками гуманітарну допомогу.

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina (ліворуч). Київ, 29 вересня 2023 року
Перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina (ліворуч). Київ, 29 вересня 2023 року
Потрібно продовжувати технічну підтримку і водночас відображати в системі побажання із поля бою

Тому, зважаючи на те, що ми з Україною є стратегічними партнерами, ми хочемо, щоб ви отримали максимальну користь від технологій, які ми постачаємо.

Ці речі літають і їм потрібна постійна технічна підтримка, матеріально-технічне забезпечення. І Bayraktar TB2, власне, як і в інших країнах, тут себе проявив. З початку війни ескадрилья відпрацьовує. Безпілотники літають, тому вони себе проявили, і ми робимо все, щоб продовжувати в тому ж дусі.

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Також є потреба в технологічних оновленнях системи, тому що це дуже масштабна війна. Ви стикаєтесь із викликами на полі бою і, завдяки зворотному зв’язку, який ми отримуємо з поля бою, потрібно оновлювати систему. Це дуже динамічний процес.

Є деякі технологічні особливості, які Bayraktar TB2 має лише в Україні, жодна інша країна не має таких функцій

Потрібно продовжувати технічну підтримку і водночас відображати в системі побажання із поля бою. Ми неодноразово таке робили.

Є деякі технологічні особливості, які Bayraktar TB2 має лише в Україні, жодна інша країна не має таких функцій. Тому це унікальні виклики і ми насправді пишаємося тим, що допомагаємо Україні. Пишаємося, що нашими безпілотниками підтримуємо нашого стратегічного партнера, наш братський народ. Ось таке наше бачення.

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    Ірина Сисак

    Журналістка. До команди Радіо Свобода приєдналася 2022-го. У професії – понад 6 років. Половину з них працювала парламентською кореспонденткою на одному з українських телеканалів, відстежувала діяльність народних депутатів у Верховній Раді. Після 24 лютого 2022-го роблю аналітичні матеріали та інтерв’ю на тему війни Росії проти України

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