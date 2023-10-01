Халюк Байрактар: надання Україні Bayraktar Akincі у процесі розгляду. Ексклюзив

Із Халюком Байрактаром, генеральним директором турецької компанії Baykar Makina, ми зустрілися у кулуарах Міжнародного форуму оборонних стратегій, який 29 вересня відбувся у Києві. На відміну від десятків виробників зброї, які приїхали до України лише приглянутися до потенційної співпраці, компанія Байрактара вже активно інвестує в Україну та будує тут свій завод бойових безпілотників. Bayraktar TB2 відіграв значну роль на початку масштабного вторгнення Росії, а нині продовжує бойову роботу на фронті.

Про інвестиції в Україну, будівництво заводу, технічну підтримку Bayraktar та чи сподіватися Україні на ще один турецький безпілотник Bayraktar Akinci – в інтерв'ю Халюка Байрактара для Радіо Свобода.

– Моє запитання про завод бойових безпілотників, який ви плануєте побудувати в Україні. На якому етапі його створення нині?

– Між Туреччиною та Україною створена Стратегічна рада високого рівня, тому наші відносини в оборонній промисловості перебувають на стратегічному рівні.

3 лютого 2022 року, лише за місяць до масштабної війни, щоб підтримати інвестиції в Україну, механізми стимулювання, між країнами була укладена рамкова угода у сфері аерокосмічних та інших високих технологій. І ця угода набула чинності після схвалення українською та турецькою владами.

Вже після цього ми почали наші інвестиції в Україну, у травні 2023 року. Ми розпочали процес будівництва, здійснили необхідні базові кроки. Ми очікуємо завершити будівництво заводу за півтора роки, такі наші сподівання.

Усе рухається вперед, завод будується, і це досить великі інвестиції. Загальна сума, яку ми збираємося вкласти в Україну, становитиме 100 мільйонів доларів.

– Чи усвідомлюєте ви безпекові ризики? Адже територію України обстрілюють чи не щоденно.

– Безумовно, є ризики через війну, є супутні ризики через людські ресурси, необхідні зараз і на яких всі також зосереджені.

Ми віримо в майбутнє України, віримо у співпрацю наших країн

Триває велика війна, тому непросто вести будівельні роботи так, як нам би цього хотілося, але ми продовжуємо інвестувати, і ми віримо в майбутнє України, ми віримо у співпрацю наших країн.

Це було інвестиційне рішення, ухвалене перед війною між нашими країнами. Тому ми не зупиняємо розпочате лиш через ситуацію, яка склалася, а продовжуємо працювати.

– Ви постачали в Україну дрони Bayraktar, а як же дрони Akіncі? Чи плануєте передавати їх Україні?

– Ми постачаємо Bayraktar TB2, у нас є місцева компанія Baykar. У ній штат із 50 людей, які працюють вдень і вночі, підтримуючи ескадрилью. Наші дрони активно використовуються на полі бою і ми добре тримаємося, намагаючись технічно підтримувати наші системи.

А щодо Bayraktar Akincі, це питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо. Українські військові добре знаються на тому, що ми виготовляємо і у що інвестуємо. Тому наш план – виробляти всі системи, які ми маємо, тут.

У нас є необхідні для цього дозволи. Тому ми можемо повністю виробляти Bayraktar TB2, а не збирати його. Також тут ми можемо повністю виробляти Bayraktar Akincі. На це ми маємо дозволи від нашого уряду, що демонструє, наскільки ми наблизилися до втілення.

Питання щодо Akincі в процесі розгляду

І Україна є першою країною, яка має такий дозвіл. Тому що в оборонній співпраці потрібні державні дозволи, а ми маємо цей дозвіл. Тому питання щодо Akincі в процесі розгляду, ось що я можу сказати з цього приводу.

– Що для вас показала війна в Україні? Як ваша розробка, маю на увазі Bayraktar TB2, проявила себе під час бойових дій? Як можете оцінити його ефективність?

– Ми, компанія Baykar, повністю підтримуємо Україну. Ми проти агресії. Ми абсолютно поважаємо вашу боротьбу за вашу незалежність і суверенітет.

Ми докладали всіх зусиль для підтримки гуманітарної допомоги Україні. Ми проводили літні табори для українських дітей у Стамбулі. Ми також доставляли вантажівками гуманітарну допомогу.

Потрібно продовжувати технічну підтримку і водночас відображати в системі побажання із поля бою

Тому, зважаючи на те, що ми з Україною є стратегічними партнерами, ми хочемо, щоб ви отримали максимальну користь від технологій, які ми постачаємо.

Ці речі літають і їм потрібна постійна технічна підтримка, матеріально-технічне забезпечення. І Bayraktar TB2, власне, як і в інших країнах, тут себе проявив. З початку війни ескадрилья відпрацьовує. Безпілотники літають, тому вони себе проявили, і ми робимо все, щоб продовжувати в тому ж дусі.

Також є потреба в технологічних оновленнях системи, тому що це дуже масштабна війна. Ви стикаєтесь із викликами на полі бою і, завдяки зворотному зв’язку, який ми отримуємо з поля бою, потрібно оновлювати систему. Це дуже динамічний процес.

Є деякі технологічні особливості, які Bayraktar TB2 має лише в Україні, жодна інша країна не має таких функцій

Потрібно продовжувати технічну підтримку і водночас відображати в системі побажання із поля бою. Ми неодноразово таке робили.

Є деякі технологічні особливості, які Bayraktar TB2 має лише в Україні, жодна інша країна не має таких функцій. Тому це унікальні виклики і ми насправді пишаємося тим, що допомагаємо Україні. Пишаємося, що нашими безпілотниками підтримуємо нашого стратегічного партнера, наш братський народ. Ось таке наше бачення.