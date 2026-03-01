Разом із підрозділом колумбійців він п'ять діб поспіль знищував противника. А коли ця група виснажилась, дав їй команду на відхід, а сам продовжив бої вже з іншим підрозділом – бразильців, який зайшов на підкріплення. Зрештою, групи під командуванням молодшого лейтенанта Іщенка повністю зачистили територію, знищивши близько роти особового складу противника. «Гром» отримав поранення вже під час свого виходу – ледь не втратив ногу. Зараз він завершує реабілітацію і повертається назад у свій підрозділ. 24 лютого Президент України підписав Указ про нагородження Андрія Іщенка званням Герой України.

У матеріалі використані зйомки 4 батальйону оперативного призначення РУГ та військовослужбовця корпусу «Хартія» Іллі Михайлуся.