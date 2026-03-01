Доступність посилання

Крим Реалії
«Поклали до роти»: герой боїв за Куп'янськ, який прорвав російську «кілзону», про подробиці операції зі звільнення міста

Молодшого лейтенанта Андрія Іщенка, заступника командира батальйону бригади «Хартія» на псевдо «Гром», називають одним із головних героїв операції із звільнення Куп'янська. Саме його підрозділ повів штурмові групи у ліс, в якому був сформований оборонний район російських військ.

Разом із підрозділом колумбійців він п'ять діб поспіль знищував противника. А коли ця група виснажилась, дав їй команду на відхід, а сам продовжив бої вже з іншим підрозділом – бразильців, який зайшов на підкріплення. Зрештою, групи під командуванням молодшого лейтенанта Іщенка повністю зачистили територію, знищивши близько роти особового складу противника. «Гром» отримав поранення вже під час свого виходу – ледь не втратив ногу. Зараз він завершує реабілітацію і повертається назад у свій підрозділ. 24 лютого Президент України підписав Указ про нагородження Андрія Іщенка званням Герой України.

У матеріалі використані зйомки 4 батальйону оперативного призначення РУГ та військовослужбовця корпусу «Хартія» Іллі Михайлуся.

