До війська хочуть приваблювати житлом

Львів – Вже наступного року у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) військовослужбовці не житимуть у наметах, обіцяють високі чини у війську. А перший гуртожиток відкриє двері для 125 солдатів-контрактників у листопаді цього року. До війська чоловіків хочуть мотивувати житлом і вже наступного року у військових містечках України розпочнуть будувати квартири для сержантів-контрактників.

Замість двоярусних ліжок кімната на 5 осіб. Для кожного військовослужбовця окремий куток із меблями. На блок із двох кімнат – два санвузли і два душі, холодильник. На поверсі – кухня з усім необхідним обладнанням і пральня. Сучасна будівля і близько не нагадує армійську казарму. Це гуртожиток поліпшеного типу і таких для солдатів-контрактників у військовому містечку у Старичах, що на Львівщині, буде вісім. Перші 125 солдат, які служать на постійному контракті, оселяться у комфортні умови у листопаді, а ще три будівлі завершать у грудні.

Загалом в Україні збудують 184 гуртожитки для 23 тисяч солдат-контрактників. Уже наступного року розпочинають будувати будинки для сержантів, у яких по три особи житимуть у квартирі-студії. Якщо ж сержант одружений, то зможе з родиною мешкати в окремій квартирі.

Зараз десяток бригад без постійного пункту дислокації

«У 1992 році армія в Україні за складом і майном була у 4 рази більшою, аніж сьогодні. Всі бригади мали постійне місце дислокації, кудись це все пропало. Зараз десяток бригад без постійного пункту дислокації. Наступний рік зосереджуємось на будівництві житла для сержантів-контрактників, а вже з 2020 року займемося штатно-посадовим житлом. Командир бригади, незалежно одружений чи ні, має жити у трикімнатному помешканні. Не скрізь будуються гуртожитки для військових у терміни, згідно з проектом, як на Львівщині, є регіони, де будівництво не розпочалось через непорядні фірми, які вкрали гроші на відкритих торгах. Будівництво житла є одним із фундаментальних питань для мотивування особового складу Збройних сил України», – каже радник президента і міністра оборони Юрій Бірюков.

Через дорогу від новозведених житлових будинків для солдат у рядочок стоять десятки наметів, які солдати обігрівають буржуйками. У них ще проживають десятки бійців, які проводять вишкіл на Яворівському полігоні. Дехто орендує житло, яке у селах довкола полігону суттєво подорожчало. Військовослужбовці стараються винаймати квартиру на кілька осіб.

«Ми у чотирьох живемо у двокімнатній квартирі в селі неподалік Старич. Щодня на службу доїжджаємо на маршрутці або на машині. Звісно, що значна частина зарплати йде на оренду житла, залишається із 7 тисяч не дуже багато, але це комфорт, бо можна у теплі жити і помитись, щось приготувати», – розповіли військовослужбовці, чия бригада дислокується у Старичах. Проживати у комфортному гуртожитку для них – це не лише зручніше, але й будуть менші фінансові витрати.

Все житло, що будується у військових містечках, буде службове. Ним військовослужбовці користуватимуться лише на час служби. Президент України Петро Порошенко і міністр оборони Степан Полторак наголошують, що після завершення служби військовослужбовець-контрактник повинен отримувати належне, але соціально-справедливу виплату від держави, щоб за ці гроші або ж придбати собі житло, або ж відкрити власну справу.

Якщо людина закінчує 25 років вислуги у війську, то повинна мати фінансовий ресурс для того, щоб купити житло

«Якщо людина закінчує 25 років вислуги у війську, то повинна мати фінансовий ресурс для того, щоб купити житло. Кожен, а не ті, хто наближені до начальства, штабу, а ті, хто воюють на фронті. Ми маємо відновити цю справедливість. І кошти на забезпечення належного соціального захисту для військовослужбовців будуть знайдені, зокрема і за рахунок додаткової мобілізації коштів, які були вкрадені в України», – говорить глава держави Петро Порошенко.

Сьогодні службове житло для військовослужбовців будується за повернуті 1,5 мільярди доларів, які були вкрадені в українського народу попередньою владою, наголосив президент.

Контролювати будівництво – складно

Волонтер Олександр Погребиський розповів Радіо Свобода, що під час будівництва не обходиться без зловживань і складно ретельно проконтролювати весь процес, зокрема торги. А від початку будівництва військового житла, від травня цього року, вартість будівельних матеріалів зросла на близько 20%.

Були зловживання у виконавців будівельних робіт, щодо будматеріалів

«Волонтери стараються контролювати всі роботи. Були зловживання у виконавців будівельних робіт, щодо будматеріалів. Балансуємо між якістю і термінами будівництва. У вимогах чітко передбачено, які мають бути оздоблювальні матеріали. Коли почалось будівництво, то виробники не були готові виконати замовлення на постачання блоків, інших матеріалів, хоча до торгів ми їх попереджали», – зауважив учасник АТО Олександр Погребиський.

На Яворівському полігоні проходять вишкіл військовослужбовці-контрактники, строковики, а також професійні бійці військових підрозділів, яких тренують натовські та українські інструктори. На сьогодні вони проживають у різних умовах.

Однак не лише вирішення житлового питання мотивує українських чоловіків служити у війську. Передусім військовослужбовці говорять про важливість належного ставлення командування до підлеглих, збільшення зарплат, про відповідальне ставлення до своїх обов’язків кожної людини у війську.