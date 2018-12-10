Декларація з прав людини має бути у кожній держустанові – місія ООН в Україні

70 років тому у цей день, 10 грудня 1948 року, під час сесії Генеральної асамблеї ООН була підписана Загальна декларація з прав людини. Представники моніторингової місії ООН з прав людини в Україні влаштували святкування цієї дати у центрі Києва просто неба. На особисту зустріч з правами людини прийшло чимало киян та гостей міста.

Кілька броньованих машин ООН, бронежилети та білі шоломи – усі ці атрибути щоденної роботи представників моніторингової місії з прав людини в Україні були продемонстровані на Михайлівській площі. Кожен охочий мав змогу сьогодні не тільки перевірити свої знання у сфері прав людини, але й приміряти на собі роль волонтера ООН у зоні бойових дій на сході України. Саме так у моніторинговій місії вирішили відзначити 70-у річницю з дня підписання Загальної декларації з прав людини.

​«Ми влаштували сьогодні такий захід, щоб вчергове привернути увагу людей до важливості дотримання прав людини та розказати більше про діяльність Місії в Україні», – наголосила Марія, представниця моніторингової місії ООН в Донецьку.

Місія ООН з прав людини була розгорнута в Україні у березні 2014 року на прохання українського уряду. Сьогодні Місія має 53 співробітники та 7 офісів-представництв, зокрема два з них розташовані у Донецьку та Луганську. Місія ООН – одна з усього кількох міжнародних організацій, які мають доступ на непідконтрольні території на Донбасі. Однак доступ до анексованого Росією українського півострова Крим у моніторингової місії ООН досі відсутній. «Тому свою діяльність по Криму ми ведемо через офіси у Києві та Одесі, а також у партнерстві з українськими правозахисними організаціями», – зазначили у керівництві Місії.

«Всі люди народжуються вільними та рівними»

Декларація з прав людини – це не документ, який заслуговує лежати у шухляді та припадати пилом. Він має бути перед очима у кожній державній установі України

«Я щороку відзначаю цей день, адже тема прав людини мені дуже близька. Слідкую за усіма українськими подіями, що стосуються цієї проблематики. Тому не прийти на це святкування сьогодні я не могла. Навіть отримала пам'ятний подарунок від ООН», – із задоволеною посмішкою ділиться враженнями киянка Олександра, аспірантка КНУ імені Шевченка.

Організатори заходу для активнішого залучення людей, що прийшли на подію, вирішили влаштувати символічні конкурси. Усім, хто відповів правильно на питання вікторини, представники моніторингової місії ООН з прав людини дарували на згадку про цей день сувеніри з цитатами із Загальної декларації прав людини.

«Буддист, який живе і практикує свою віру в переважно мусульманському суспільстві, здійснює свою…?» – запитує один з волонтерів місії ООН у двох молодих людей, що вирішили взяти участь у конкурсі. «Свободу віросповідання!» – хором вигукує молодь правильну відповідь. Як нагороду вони отримують на згадку полотняну сумку та горнятко з цитатою «Всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах».

«Вставай за права людини!»

На знак підтримки цьогорічного гасла «Вставай за права людини!» та до святкування події також долучилися посли Німеччини, Канади, Австрії, Марокко та інших.

Серед запрошених гостей була і координатор Системи ООН в Україні Оснат Лубрані. Вона зазначила, що Україна була однією із засновниць Організації Об'єднаних Націй та безпосередньо долучилась до написання Загальної декларації з прав людини.

«Попри те, що українським урядом вже багато було зроблено на шляху до захисту прав та свобод людини, я хочу закликати усіх не зупинятися, а продовжувати забезпечувати справедливість та рівність для всіх людей у країні», – додала Лубрані.

Міністерство закордонних справ України, яке долучилося до організації акції, представляв заступник міністра Сергій Кислиця.

«Права людини є першою жертвою будь-якої збройної агресії. Тому робота моніторингової місії ООН з прав людини в Україні – це важлива складова для подолання гуманітарної кризи на непідконтрольних територіях Донбасу», – заявив Кислиця під час свого виступу.

«Декларація з прав людини – це не документ, який заслуговує лежати у шухляді та припадати пилом. Він має бути перед очима у кожній державній установі України – суді, школі, лікарні тощо. Адже дотримання прав людини є запорукою миру та розвитку держави», – підсумовуючи урочисту частину заходу, заявила Фіона Фрейзер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

На завершення святкових заходів гостям події продемонстрували фільм про діяльність моніторингової місії ООН з прав людини, а також запропонували долучитися до символічного підписання обітниці про захист прав людини.