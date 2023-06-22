Керівник одеського військкомату Євген Борисов продовжує виконувати свої обов’язки – Гуменюк

Керівник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов продовжує виконувати свої обов’язки. Про це в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» розповіла Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь».

Таке запитання виникло після даних із розслідування Михайла Ткача з видання УП, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Хоча, мовиться, сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім’ї майно в Іспанії.

На початку травня, після того, як з’явилася інформація про статки, несумісні з офіційними доходами, ДБР заявило, що розслідує справу щодо Борисова. У ДБР тоді заявили: за оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати до війська окремих людей. Борисова від виконання службових обов’язків тоді відсторонили.

– Пані Гуменюк, коли у квітні стало відомо про статки Євгена Борисова, ви тоді в нашому етері говорили, що його відсторонили. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, як і що зараз із розслідуванням, службове, можливо, внутрішнє і загальне? І чи досі пан Борисов відсторонений?

Його виїзд за кордон був санкціонований і дозволений

– Службове розслідування було завершене вчасно, як і мало бути. І наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Усю решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо. Вам краще вже звернутися до ДБР.

– Справді, він на новий рік, здається, на новорічні свята виїздив за кордон в Іспанію, наскільки я розумію, до своєї дружини, родини. А що значить «був санкціонований»? Він може їхати у відпустку? Чи як? Чи це була не зовсім відпустка?

Виїжджав на лікування

– Він виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування. Відповідні документи всі надав.

– Тоді скажіть, будь ласка, що зараз з ним відбувається? Він і досі відсторонений, чи він вже знову виконує свої обов’язки?

Підстав для відсторонення від посади не було. Він продовжує виконувати свої обов’язки

– Службове розслідування завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність.

– Це дуже цікаво. Це нова насправді інформація. Ось ви кажете, що він повернувся до виконання своїх обов’язків. А чи не було таких думок, щоб на період розслідування, бо, може, він все-таки якось корупційними шляхами придбав це все майно, його все-таки відсторонити від своїх обов’язків?

– Це не санкція військового командування. Це краще звертатися за компетенцією – відповідно до органу, який проводить розслідування.

– А сам він не виявив бажання, можливо, з репутаційної точки зору, з міркувань, призупинити свою роботу?

– Його бажань я не знаю, на жаль.

– Пані Гуменюк, скажіть, будь ласка, а вас особисто здивували ось ці статки родини Борисова, враховуючи, що він з 1996 року працює воєнкомом, має такі великі статки і особливо збагатився під час війни, точніше, його родина: теща, дружина? Ось ми це все бачили.

– Я не маю підстав стверджувати, звідки взяті ці гроші. Я не маю доступу до цієї інформації об’єктивної. І якщо говорити про відкрите декларування статків за ці роки в рамках воєнного стану, то вони були обмежені. Тому доступу до цієї інформації у мене немає.

– А ви, можливо, бачили в матеріалі Михайла Ткача – він же ж там зняв на камеру одного хлопця, який працює там водієм у родини Борисова. Наскільки я розумію, що це є брат його водія, співробітника Одеського обласного військкомату Михайла Ніколаєва. Є такий співробітник в Одеському обласному військкоматі?

– Я не можу знати всіх співробітників обласного військкомату. Якщо є такий запит на публічну інформацію, він може бути оформлений встановленим чином. Цю інформацію було оприлюднено без посилання на достовірні джерела. Тому, якщо є потреба з’ясувати, чи є такий співробітник, є механізми, як це робиться.

– А чи ви особисто, можливо, ваші колеги (ви ж багато років працюєте з цією людиною), ви вірите, що все це майно під час війни куплене винятково літньою жінкою, тещею, ось ці автівки з проблисковими маячками і вся ця нерухомість в Іспанії? От є довіра до цієї людини зараз?

– Моє особисте ставлення я не маю озвучувати як з офіційної позиції. Це можемо обговорювати у приватній бесіді хіба що. Зараз я коментую як начальник об’єднаного координаційного пресцентру і можу озвучувати тільки офіційну позицію.

Офіційна позиція полягає якраз в тому, що всі факти, які були виявлені і оприлюднені, підлягають перевірці, перевірці за компетенцією. У компетенції військового командування знаходилися конкретно його підстави виїзду за кордон під час воєнного стану. Вони були надані, обґрунтовані. І, за результатами службового розслідування, встановлено, що порушень немає.

Далі працюють інші правоохоронні органи, які, я думаю, винесуть повноцінну оцінку, розберуться, розслідують і зберуть всі факти, перевірять, зіставлять і доведуть їхню справжність або хибність.

– Пані Гуменюк, а ви особисто вірите, що розслідування буде справедливим і відповідатиме цьому запиту суспільства на справедливість? Бо це ж не просто посадовець. Це посадовець, який безпосередньо дотичний до Міноборони, до військових дій і до військкоматів, і так далі.

– Я особисто вірю, що Державне бюро розслідувань зробить свою роботу компетентно.