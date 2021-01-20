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20 січня 2021, Київ 09:21
Фотогалереї

Від України до Казахстану: люди занурюються в крижані води, щоб відзначити свято Богоявлення

19 січня ті православні і греко-католики, які користуються юліанським церковним календарем, відзначають свято Богоявлення, або Хрещення Господнього. Хрещення Господнє, або Богоявлення є третім і завершальним святом різдвяно-новорічного циклу. У народі це свято називають ще Йорданом, за назвою річки, де хрестився Ісус Христос. Віряни вітають один одного словами: «Христос хрещається», а відповідають: «У річці Йордані». Віряни вважають, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому, за традицією, що виникла лише пару десятиліть тому, масово купаються в ополонці. Як купалися віряни на морозяне Водохреще 2021 року – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.
Так купалися кияни на морозяне Водохреще 2021-го у столичному Гідропарку та Оболоні
1 Так купалися кияни на морозяне Водохреще 2021-го у столичному Гідропарку та Оболоні
Мати з дочкою на Водохреще. Київ
2 Мати з дочкою на Водохреще. Київ
Молодик у крижаній воді на Водохреще. Київ
3 Молодик у крижаній воді на Водохреще. Київ
Дівчина після купання на Водохреще. Київ
4 Дівчина після купання на Водохреще. Київ
Чоловік виринає з крижаної води на Водохреще. Київ
5 Чоловік виринає з крижаної води на Водохреще. Київ
Православний занурюється у воду переносного басейну, встановленого біля церкви в Сімферополі, окупований Крим
6 Православний занурюється у воду переносного басейну, встановленого біля церкви в Сімферополі, окупований Крим
Православний священник освячує воду Чорного моря під час традиційного святкування Хрещення, коли температура впала приблизно до -6 градусів за Цельсієм у Севастополі, окупований Крим
7 Православний священник освячує воду Чорного моря під час традиційного святкування Хрещення, коли температура впала приблизно до -6 градусів за Цельсієм у Севастополі, окупований Крим
Священник освячує воду в Мінську, Білорусь
8 Священник освячує воду в Мінську, Білорусь
Чоловік занурюється в ополонку поблизу Мінська, Білорусь
9 Чоловік занурюється в ополонку поблизу Мінська, Білорусь
Священник освячує воду в Мінську, Білорусь
10 Священник освячує воду в Мінську, Білорусь
Литовський православний купається у крижаній воді невдовзі після півночі в озері неподалік литовської столиці Вільнюса
11 Литовський православний купається у крижаній воді невдовзі після півночі в озері неподалік литовської столиці Вільнюса
Дівчинці допомагають &laquo;казаки&raquo; під час купання на Водохреще в селі Ленінське, Киргизстан
12 Дівчинці допомагають «казаки» під час купання на Водохреще в селі Ленінське, Киргизстан
Чоловік виринає з крижаної води. Алмати, Казахстан
13 Чоловік виринає з крижаної води. Алмати, Казахстан
Працівники МНС і &laquo;казаки&raquo; спостерігають за купальницями в Алмати, Казахстан
14 Працівники МНС і «казаки» спостерігають за купальницями в Алмати, Казахстан
Чоловік купається на відкритому повітрі в Алмати, Казахстан
15 Чоловік купається на відкритому повітрі в Алмати, Казахстан
Жінка купається в ополонці біля села Космос у Казахстані
16 Жінка купається в ополонці біля села Космос у Казахстані
Чоловік занурює хлопчика в холодну воду в Санкт-Петербурзі, Росія
17 Чоловік занурює хлопчика в холодну воду в Санкт-Петербурзі, Росія
Жінки купаються в річці Лена, коли температура впала приблизно до мінус 56 градусів за Цельсієм в Якутську, Росія
18 Жінки купаються в річці Лена, коли температура впала приблизно до мінус 56 градусів за Цельсієм в Якутську, Росія
Різнокольорові вогні висвітлюють крижану воду річки Істри під Москвою
19 Різнокольорові вогні висвітлюють крижану воду річки Істри під Москвою
Православний священник освячує води річки Морача під час православного обряду на честь свята Водохреща в Подгориці, Чорногорія
20 Православний священник освячує води річки Морача під час православного обряду на честь свята Водохреща в Подгориці, Чорногорія
Православний священник вітає учасників запливу за дерев&rsquo;яним хрестом, який він кинув у річку Морача під час православного обряду на честь свята Богоявлення, або Хрещення Господнього, в Подгориці, Чорногорія
21 Православний священник вітає учасників запливу за дерев’яним хрестом, який він кинув у річку Морача під час православного обряду на честь свята Богоявлення, або Хрещення Господнього, в Подгориці, Чорногорія

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