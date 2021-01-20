Від України до Казахстану: люди занурюються в крижані води, щоб відзначити свято Богоявлення

19 січня ті православні і греко-католики, які користуються юліанським церковним календарем, відзначають свято Богоявлення, або Хрещення Господнього. Хрещення Господнє, або Богоявлення є третім і завершальним святом різдвяно-новорічного циклу. У народі це свято називають ще Йорданом, за назвою річки, де хрестився Ісус Христос. Віряни вітають один одного словами: «Христос хрещається», а відповідають: «У річці Йордані». Віряни вважають, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому, за традицією, що виникла лише пару десятиліть тому, масово купаються в ополонці. Як купалися віряни на морозяне Водохреще 2021 року – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.