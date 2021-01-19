На Водохреще рятувальники обладнали в Україні понад 600 рятувальних постів

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на свято Водохреща 19 січня в Україні обладнано понад 600 постів із засобами порятунку людей.

«Щоб уникнути виникнення надзвичайних подій під час обряду, у кожному регіоні України визначені офіційні місця для купання цього дня, де чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Так, на водоймах країни встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. На водних об’єктах від ДСНС чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС кажуть, що напередодні Водохреща, по всій країні провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.

Рятувальники нагадали правила безпечного занурення у воду:

Занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

Перед купанням необхідно розігріти тіло;

До води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;

Занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду;

При вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;

Не перебувайте в ополонці більше ніж 1 хвилину, щоб уникнути загального переохолодження організму;

Якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

При виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

Після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

Для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

Напередодні у Православній церкві України назвали міфом твердження, що масові хрещенські купання є давньою українською традицією. Представники духовенства заявили, що в українського народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було, вказавши, що деякі історики пов’язують такий звичай з Росією.

Сьогодні, 19 січня, у православних і греко-католиків свято Богоявлення або Хрещення Господнє (Водохреще).