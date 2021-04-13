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13 квітня 2021, Київ 15:29
Інфографіка
13 квітня 2021, 14:18
Радіо Свобода
Які країни мають найнижчі витрати на робочу силу в ЄС?
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