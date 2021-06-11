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Інфографіка
11 червня 2021, 15:39
Радіо Свобода
Президенти США і їхні поїздки за кордон (інфографіка)
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