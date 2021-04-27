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27 квітня 2021, Київ 21:30
Інфографіка
27 квітня 2021, 20:00
Радіо Свобода
Більше грошей на військові витрати (інфографіка)
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