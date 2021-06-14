SIPRI: Росія і США збільшили число розгорнутих ядерних боєголовок

Кількість розгорнутих одиниць ядерної зброї в світі виросло з 3720 минулого року до 3825 цього року. Близько двох тисяч боєголовок перебували в стані підвищеної готовності – майже всі вони належать Росії і США, йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованому 14 червня. При цьому загальне число одиниць ядерної зброї в світі зменшилося з 13 400 до 13 080.

За даними експертів SIPRI, Росія зменшила загальне число боєголовок на 120, включаючи ті, що є в складі оперативних сил, зберігаються, очікують демонтажу або списані, США – на 250.

Водночас російський ядерний арсенал збільшився на 180 боєзарядів за рахунок взяття на озброєння нових міжконтинентальних балістичних ракет наземного і морського базування з декількома боєголовками.

Автори доповіді зазначають, що на Росію і США припадає понад 90 відсотків світової ядерної зброї, а Москва і Вашингтон надають все більше значення ядерній зброї в своїх стратегіях національної безпеки. Сім ядерних держав створюють нові системи або заявляють про подібні плани, серед них Велика Британія, Китай, Індія і Пакистан.

Зараз запаси ядерної зброї у США і Росії перебувають у межах, встановлених Договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь – СНО-3, підписаним у 2010 році, підкреслює SIPRI.

Угода передбачає взаємне скорочення Росією і США арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Документ зобов’язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв. Вашингтон і Москва в лютому продовжили термін дії договору на п’ять років за лічені дні до його закінчення.