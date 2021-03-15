SIPRI: обсяги постачання зброї залишаються близькими до найвищого рівня з часів завершення Холодної війни

Міжнародні постачання озброєння трималися на одному рівні в період з 2016 до 2020 року порівняно з попереднім п’ятирічним періодом, однак вони все ще залишаються близькими до найвищого рівня з часів завершення Холодної війни, йдеться в дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Три з п’яти найбільших експортерів озброєння – США, Франція та Німеччина – збільшили обсяги постачань у період 2016-2020 років. Водночас спостерігалося падіння експорту зброї Росією та Китаєм.

Вперше з періоду 2001-2005 років рівень постачань великого озброєння не зріс порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.

США залишаються найбільшим експортером зброї. За минулі п’ять років частка постачань озброєнь Сполученими Штатами становила 37% від загальних обсягів постачання зброї у світі. Половину з цього озброєння США передали на Близький Схід.

Інфографіка: Найбільші виробники зброї у світі – інфографіка

Росія залишається другим найбільшим експортером зброї у світі. Вона причетна до п’ятої частини всього постачання зброї у світі. При цьому продажі її озброєнь впали на 22% порівняно з періодом 2011-2015 років. Здебільшого це трапилося через зниження обсягів імпорту Індією.

Старший дослідник SIPRI Петер Веземан вважає, що ще занадто рано говорити, чи сповільнення постачання зброї продовжиться.

«Економічний вплив пандемії COVID-19 може показати, що деякі країни переоцінять свій імпорт озброєнь у наступні роки. Водночас навіть на піку пандемії у 2020 році кілька країн підписали великі контракти на великі озброєння», – заявив Веземан.

Для прикладу Об’єднані Арабські Емірати нещодавно підписали угоду зі Сполученими Штатами на закупівлю 50 літаків «F-35» і 18 озброєних дронів, що стало частиною угоди на 23 мільярди доларів.

Найбільше зростання імпорту озброєнь спостерігається в країнах Близького Сходу (плюс 25 відсотків у період 2016-2020 років порівняно з періодом 2011-2015).

Саудівська Аравія була найбільшим імпортером озброєнь у світі. Вона купила 11 відсотків зброї, яка постачалася у звітний період. Серед інших найбільших імпортерів – Індія, Єгипет, Австралія та Китай.

В Азії та Океанії спостерігався найбільший у світі імпорт великих озброєнь (42% від імпорту всіх великих озброєнь у світі). Топімпортерами в регіоні були Індія, Австралія, Китай, Південна Корея та Пакистан.

База даних SIPRI про постачання озброєнь не включає інформацію про малі озброєння та формується на основі публічних джерел, включно з газетами, спеціалізованими міжнародними журналами, повідомленнями урядів та представників індустрії.