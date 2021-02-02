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02 лютого 2021, Київ 19:36
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02 лютого 2021, 17:59
Радіо Свобода
Чи є зміна клімату глобальною надзвичайною ситуацією? (інфографіка)
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