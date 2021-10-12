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Інфографіка
12 жовтня 2021, 17:04
Радіо Свобода
Довіра до Путіна падає до історичних мінімумів (інфографіка)
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