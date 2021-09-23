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Інфографіка
23 вересня 2021, 18:00
Радіо Свобода
Україна – на 47-му місці в рейтингу Цифрової якості життя
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