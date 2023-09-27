Радіо Свобода прощається з Інною Кузнецовою: якою її запам’ятали (фотогалерея)

У Михайлівському Золотоверхому соборі сьогодні о 12:00 попрощаються із керівницею Київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою. Її сереце перестало битися 16 вересня внаслідок тяжкої хвороби.

Інна Кузнецова почала працювати на Радіо Свобода у 2009 році – головною редакторкою, керівницею бюро. За цей час редакція пройшла шлях від радіо до телевиробництва. Саме Радіо Свобода розпочало перші стріми з Майдану і висвітлювало події з найгарячіших точок від перших днів війни з Росією.

«Пані Інно» – саме так з повагою і теплом до неї зверталися колеги. Для всієї команди це велика втрата. Радіо Свобода підготувало фотогалерею про те, якою вона запам’ятається.