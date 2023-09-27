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Фотогалереї

Радіо Свобода прощається з Інною Кузнецовою: якою її запам’ятали (фотогалерея)

У Михайлівському Золотоверхому соборі сьогодні о 12:00 попрощаються із керівницею Київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою. Її сереце перестало битися 16 вересня внаслідок тяжкої хвороби.

Інна Кузнецова почала працювати на Радіо Свобода у 2009 році – головною редакторкою, керівницею бюро. За цей час редакція пройшла шлях від радіо до телевиробництва. Саме Радіо Свобода розпочало перші стріми з Майдану і висвітлювало події з найгарячіших точок від перших днів війни з Росією.

«Пані Інно» – саме так з повагою і теплом до неї зверталися колеги. Для всієї команди це велика втрата. Радіо Свобода підготувало фотогалерею про те, якою вона запам’ятається.

Першокурсниця факультету журналістики Київського національного&nbsp; університету імені Тараса Шевченка, 1979 рік. &laquo;Вишиванка бабусина, коса своя&raquo;, &ndash; підписала світлину Інна Кузнецова
1 Першокурсниця факультету журналістики Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, 1979 рік. «Вишиванка бабусина, коса своя», – підписала світлину Інна Кузнецова
Свою журналістську кар&rsquo;єру Інна Кузнецова розпочала в&nbsp;агенції новин Національної радіокомпанії України.&nbsp;На початку 2000-х створювала, а згодом очолила &laquo;Радіо Ера FМ&raquo;. Це була перша сучасна розмовна радіостанція, в ефір якої міг зателефонувати будь-який українець і поставити запитання чиновнику. У 2009 році стала головною редакторкою Київського бюро Радіо Свобода &nbsp;
2 Свою журналістську кар’єру Інна Кузнецова розпочала в агенції новин Національної радіокомпанії України. На початку 2000-х створювала, а згодом очолила «Радіо Ера FМ». Це була перша сучасна розмовна радіостанція, в ефір якої міг зателефонувати будь-який українець і поставити запитання чиновнику. У 2009 році стала головною редакторкою Київського бюро Радіо Свобода

 
Журналістки Радіо Свобода Інна Кузнецова і Галина Терещук беруть інтерв&rsquo;ю у третього президента України Віктора Ющенка, 2010 рік
3 Журналістки Радіо Свобода Інна Кузнецова і Галина Терещук беруть інтерв’ю у третього президента України Віктора Ющенка, 2010 рік
Зустріч із колишнім главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), кардиналом Любомиром Гузаром, січень 2010 року
4 Зустріч із колишнім главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), кардиналом Любомиром Гузаром, січень 2010 року
Під час &laquo;Маршу мільйонів&raquo; у Києві, 9 грудня 2013 року
5 Під час «Маршу мільйонів» у Києві, 9 грудня 2013 року
Інна Кузнецова у Києві під час стріму поруч з Кабміном, 24 листопада 2013 року.&nbsp;Радіо Свобода першим розпочало стрім із Євромайдану, тоді ці кадри облетіли весь світ. &laquo;Люди з різних куточків світу дізнавались про події в Україні завдяки Радіо Свобода і дехто мені навіть писав, що перебуваючи закордоном, після переглядів наших відео, вирішив повернутись в Україну. Письменник Андрій Любка говорив про це публічно&raquo;, &ndash; пригадувала Інна Кузнецова &nbsp;
6 Інна Кузнецова у Києві під час стріму поруч з Кабміном, 24 листопада 2013 року. Радіо Свобода першим розпочало стрім із Євромайдану, тоді ці кадри облетіли весь світ. «Люди з різних куточків світу дізнавались про події в Україні завдяки Радіо Свобода і дехто мені навіть писав, що перебуваючи закордоном, після переглядів наших відео, вирішив повернутись в Україну. Письменник Андрій Любка говорив про це публічно», – пригадувала Інна Кузнецова
 
Інна Кузнецова і Віталій Кличко під час ефіру програми &laquo;Ваша Свобода&raquo; у студії на Хрещатику, 2014 рік
7 Інна Кузнецова і Віталій Кличко під час ефіру програми «Ваша Свобода» у студії на Хрещатику, 2014 рік
У 2014 році Українська редакція Радіо Свобода відзначала своє 60-річчя. Інна Кузнецова з&nbsp;одним із колишніх керівників Української редакції Радіо Свобода Михайлом Мигалиськом
8 У 2014 році Українська редакція Радіо Свобода відзначала своє 60-річчя. Інна Кузнецова з одним із колишніх керівників Української редакції Радіо Свобода Михайлом Мигалиськом
Презентація книжки &laquo;Говорить Радіо Свобода: 60 років в ефірі&raquo;, разом з її авторкою Оленою Ремовською, вересень 2014 року
9 Презентація книжки «Говорить Радіо Свобода: 60 років в ефірі», разом з її авторкою Оленою Ремовською, вересень 2014 року
Інна Кузнецова під час відзначення 65-річчя Української редакції Радіо Свобода, 2019 рік
10 Інна Кузнецова під час відзначення 65-річчя Української редакції Радіо Свобода, 2019 рік
Під час презентації книги Радіо Свобода &laquo;АД 242&raquo; про оборону Донецького аеропорту разом із &laquo;кіборгами&raquo; та авторкою проєкту і укладачкою книги Іриною Штогрін, 20 січня 2016 року
11 Під час презентації книги Радіо Свобода «АД 242» про оборону Донецького аеропорту разом із «кіборгами» та авторкою проєкту і укладачкою книги Іриною Штогрін, 20 січня 2016 року
Інна Кузнецова передає президентові України Володимиру Зеленському книгу &laquo;В ізоляції. Есеї про Донбас&raquo; Станіслава Асєєва, який на той час перебував у полоні вже два роки, червень 2019 року
12 Інна Кузнецова передає президентові України Володимиру Зеленському книгу «В ізоляції. Есеї про Донбас» Станіслава Асєєва, який на той час перебував у полоні вже два роки, червень 2019 року
Під час лекції для студентів одного з київських вишів. Чимало журналістів написали, що Інна Кузнецова залишила слід у їхньому житті &ndash; комусь подарувала шанс, когось навчила, комусь дала пораду.&nbsp; &laquo;А мені завжди щастило на молодь і я знаю, що варто допомагати студентам, адже з такої кооперації можна отримати гарний результат&raquo;, &ndash; казала вона &nbsp;
13 Під час лекції для студентів одного з київських вишів. Чимало журналістів написали, що Інна Кузнецова залишила слід у їхньому житті – комусь подарувала шанс, когось навчила, комусь дала пораду.  «А мені завжди щастило на молодь і я знаю, що варто допомагати студентам, адже з такої кооперації можна отримати гарний результат», – казала вона
 
У 2019 році команда проєкту Радіо Свобода &laquo;Радіо Донбас Реалії&raquo; разом Інною Кузнецовою відвідали місто Торецьк і селище міського типу Нью-Йорк на Донеччині, щоб провести звідти ефір
14 У 2019 році команда проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас Реалії» разом Інною Кузнецовою відвідали місто Торецьк і селище міського типу Нью-Йорк на Донеччині, щоб провести звідти ефір
За словами письменниці Оксани Забужко (ліворуч), вона познайомилася з Інною Кузнецовою ще у студентські роки: &laquo;Інні було тоді 17, мені 19. Вона була товариська дівчинка, легко встановлювала контакт і якось дуже природно його підтримувала, але, думаю, запам&#39;ятала я її не тому, а тому, що вона була україномовна&raquo;.&nbsp; Її колишні колеги, ще до роботи на Радіо Свобода, найчастіше пригадують прямий ефір з послом Росії в Україні Віктором Черномирдіним, під час якого журналістка мала сміливість наголосити, що російська мова для неї є іноземною, написала Забужко &nbsp;
15 За словами письменниці Оксани Забужко (ліворуч), вона познайомилася з Інною Кузнецовою ще у студентські роки: «Інні було тоді 17, мені 19. Вона була товариська дівчинка, легко встановлювала контакт і якось дуже природно його підтримувала, але, думаю, запам'ятала я її не тому, а тому, що вона була україномовна». 

Її колишні колеги, ще до роботи на Радіо Свобода, найчастіше пригадують прямий ефір з послом Росії в Україні Віктором Черномирдіним, під час якого журналістка мала сміливість наголосити, що російська мова для неї є іноземною, написала Забужко
 
Інна Кузнецова під час презентації нового Київського офісу Радіо Свобода, 2018 рік
16 Інна Кузнецова під час презентації нового Київського офісу Радіо Свобода, 2018 рік
Під час інтерв&#39;ю з прем&#39;єр-міністром України Денисом Шмигалем, листопад 2021 року
17 Під час інтерв'ю з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, листопад 2021 року
Інна Кузнецова, директорка Української редакції Радіо Свобода Мар&rsquo;яна Драч та журналіст Андрій Діхтяренко відвідали Станіслава Асєєва у лікарні в Києві після його звільнення з полону, 30 грудня 2019 року.&nbsp;&laquo;Свободу може цінувати насправді той, хто її втрачав. Це численні автори Радіо Свобода&raquo; &ndash; розповідала Інна Кузнецова у лекції проєкту &laquo;Журналістика незалежної України&raquo; &nbsp;
18 Інна Кузнецова, директорка Української редакції Радіо Свобода Мар’яна Драч та журналіст Андрій Діхтяренко відвідали Станіслава Асєєва у лікарні в Києві після його звільнення з полону, 30 грудня 2019 року. «Свободу може цінувати насправді той, хто її втрачав. Це численні автори Радіо Свобода» – розповідала Інна Кузнецова у лекції проєкту «Журналістика незалежної України»
 
За лічені хвилини перед ефіром у гримерці
19 За лічені хвилини перед ефіром у гримерці
Глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній у гостях програми &laquo;Суботнє інтерв&#39;ю&raquo;, грудень, 2021 року&nbsp;&nbsp;
20 Глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній у гостях програми «Суботнє інтерв'ю», грудень, 2021 року  
Майстер-клас Інни Кузнецової у Школі журналістики Українського католицького університету (УКУ) &laquo;Від радіо до конвергентного ЗМІ&raquo;
21 Майстер-клас Інни Кузнецової у Школі журналістики Українського католицького університету (УКУ) «Від радіо до конвергентного ЗМІ»
Інна Кузнецова біля спаленого автомобіля програми журналістських розслідувань &laquo;Схеми&raquo;,&nbsp;серпень 2020 року &nbsp;
22 Інна Кузнецова біля спаленого автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми», серпень 2020 року

 
Виступ під час церемонії нагородження переможця Премії імені Георгія Гонгадзе у 2021 році.&nbsp;Інна Кузнецова двічі входила до складу Капітули премії Гонгадзе, яка визначає лауреатів
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Виступ під час церемонії нагородження переможця Премії імені Георгія Гонгадзе у 2021 році. Інна Кузнецова двічі входила до складу Капітули премії Гонгадзе, яка визначає лауреатів
Частина київської команди Радіо Свобода, 2020 рік
24 Частина київської команди Радіо Свобода, 2020 рік
Інна Кузнецова (1963-2023)
25 Інна Кузнецова (1963-2023)

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