У Києві прощаються із журналісткою Радіо Свобода Інною Кузнецовою

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві 27 вересня відбувається прощання з Інною Кузнецовою, донедавна керівницею київського бюро Радіо Свобода. Воно почалося близько 12 години.

По завершенні церемонії відбудеться похорон на Берковецькому цвинтарі.

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Інна Кузнецова працювала на Радіо Свобода з 2009 року. Вона померла в столиці Литви 16 вересня після важкої й тривалої хвороби.

Прощання з нею в Литві відбулося 20 вересня у ритуальному залі Вільнюса.