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Новини | Суспільство

У Києві прощаються із журналісткою Радіо Свобода Інною Кузнецовою

Інна Кузнецова в Київському бюро Радіо Свобода, архівне фото

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві 27 вересня відбувається прощання з Інною Кузнецовою, донедавна керівницею київського бюро Радіо Свобода. Воно почалося близько 12 години.

По завершенні церемонії відбудеться похорон на Берковецькому цвинтарі.

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Інна Кузнецова працювала на Радіо Свобода з 2009 року. Вона померла в столиці Литви 16 вересня після важкої й тривалої хвороби.

Прощання з нею в Литві відбулося 20 вересня у ритуальному залі Вільнюса.

Радіо Свобода прощається з Інною Кузнецовою: якою її запам’ятали (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Радіо Свобода прощається з Інною Кузнецовою: якою її запам’ятали (фотогалерея)

Вона почала працювати на Радіо Свобода у 2009 році – головною редакторкою, керівницею бюро. За цей час редакція пройшла шлях від радіо до телевиробництва

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