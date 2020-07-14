Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 липня 2020, Київ 08:56
Фотогалереї

Свята Софія у Стамбулі: історія у фото

10 липня Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив перетворити собор Святої Софії у Стамбулі в мечеть. Того ж дня президент Реджеп Таїп Ердоган підписав відповідний указ.

Вселенський патріарх Варфоломій, духовний провідник православної християнської церкви раніше виступив проти такого рішення. Він заявляв, що «перетворення Святої Софії на мечеть розчарує мільйони християн у всьому світі». Він вказував, що Айя-Софія завдяки своїй сакральності є «життєво важливим центром, де Схід приймає Захід», і зміна статусу на мечеть «розірве ці два світи».

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній пізніше висловив підтримку позиції Вселенського патріарха в питанні собору Святої Софії у Стамбулі.

«Собор Святої Софії у Константинополі для українського народу є особливим місцем, адже згідно з літописом саме в ньому посли великого нашого князя Володимира під час богослужіння відчули божественну присутність», – зазначив Епіфаній.

За повідомленням видання Vatican News, папа Римський Франциск заявив, що ситуація із собором Святої Софії в Туреччині «завдає великої скорботи». «Море відносить далеко мою думку, до Стамбула. Маю на увазі Святу Софію. Це завдає мені великої скорботи», – сказав Франциск.

Собор був збудований у 532-537 роках за наказом візантійського імператора Юстиніана І. Айя-Софія був найбільшою церквою Християнського світу впродовж близько тисячоліття. У 1204–1261 роках собор грецької православної церкви перетворили на римокатолицький собор. Це сталося в часи Латинської імперії. Зараз собор перебуває в переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку пам'ятку відвідують мільйони туристів. За даними стамбульської влади, лише у 2019 році собор відвідали 3,7 мільйона туристів.
Свята Софія була побудована як християнський собор майже 1500 років тому, коли Стамбул &ndash; тоді його називали Константинополем &ndash; був столицею Візантії, східної Римської імперії &nbsp;
1 Свята Софія була побудована як християнський собор майже 1500 років тому, коли Стамбул – тоді його називали Константинополем – був столицею Візантії, східної Римської імперії
 
На фото: картина 19-го століття французького художника Жана-Жозефа Бенджаміна-Константа&nbsp;із зображенням султана Мехмета II, який завоював Константинополь. Після того, як армія 21-річного султана Мехмета II підкорила місто у 1453 році, Собор Святої Софії було перетворено на мечеть
2 На фото: картина 19-го століття французького художника Жана-Жозефа Бенджаміна-Константа із зображенням султана Мехмета II, який завоював Константинополь.

Після того, як армія 21-річного султана Мехмета II підкорила місто у 1453 році, Собор Святої Софії було перетворено на мечеть
Ілюстрація&nbsp; датована 1852 роком: мусульмани моляться всередині Агії Софії. Майже 500 років собор Святої Софії був діючою мечеттю, а християнська іконографія всередині була або заштукатурена, або знищена
3 Ілюстрація  датована 1852 роком: мусульмани моляться всередині Агії Софії.

Майже 500 років собор Святої Софії був діючою мечеттю, а християнська іконографія всередині була або заштукатурена, або знищена
Ілюстрація Святої Софії 1857 року. Із зовнішньої сторони колишнього собору прибудували височілі мінарети, звідки муезіни закликали мусульман до молитви
4 Ілюстрація Святої Софії 1857 року.

Із зовнішньої сторони колишнього собору прибудували височілі мінарети, звідки муезіни закликали мусульман до молитви
На фото: Блакитна мечеть (праворуч) і Свята Софія у 2014 році. Собор став архітектурною музою для декількох мечетей Стамбула, включаючи Блакитну мечеть, збудовану на початку 1600-х років, а також церков та синагог по всьому світі
5 На фото: Блакитна мечеть (праворуч) і Свята Софія у 2014 році.

Собор став архітектурною музою для декількох мечетей Стамбула, включаючи Блакитну мечеть, збудовану на початку 1600-х років, а також церков та синагог по всьому світі
Вікна зсередини. У 1934 році за правління засновника сучасної Туреччини Кемаля Ататюрка Агія Софія стала музеєм &nbsp;
6 Вікна зсередини.

У 1934 році за правління засновника сучасної Туреччини Кемаля Ататюрка Агія Софія стала музеєм
 
Християнська мозаїка (в центрі) серед дисків із іменами ранніх ісламських лідерів та відомих мусульманських висловів &nbsp;
7 Християнська мозаїка (в центрі) серед дисків із іменами ранніх ісламських лідерів та відомих мусульманських висловів
 
Це фрагмент мозаїки Ісуса, яку науковці датують 1261 роком. У 1934 році у соборі віднайшли кілька старовинних християнських мозаїк, що раніше вважалися втраченими&nbsp;&nbsp; &nbsp;
8 Це фрагмент мозаїки Ісуса, яку науковці датують 1261 роком.

У 1934 році у соборі віднайшли кілька старовинних християнських мозаїк, що раніше вважалися втраченими  
 
Мозаїка (9-го чи 10-го століття) із зображенням Ісуса, який сидить та тримає книгу з написом &laquo;З миром. Я світло світу&raquo;
9 Мозаїка (9-го чи 10-го століття) із зображенням Ісуса, який сидить та тримає книгу з написом «З миром. Я світло світу»
Стародавні різьблені колони всередині Святої Софії. Із 2018 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно говорив про перетворення будівлі назад у мечеть &nbsp; &nbsp;
10 Стародавні різьблені колони всередині Святої Софії.

Із 2018 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно говорив про перетворення будівлі назад у мечеть
 
 
Усередині собору сьогодні.&nbsp; Напередодні виборів у Туреччині в березні 2019 року Ердоган сказав прихильникам: &laquo;Після виборів ми змінимо ім&#39;я Святої Софії з музею на мечеть&raquo;. Він не уточнив тоді, чи зміниться статус собору разом із назвою
11 Усередині собору сьогодні. 

Напередодні виборів у Туреччині в березні 2019 року Ердоган сказав прихильникам: «Після виборів ми змінимо ім'я Святої Софії з музею на мечеть». Він не уточнив тоді, чи зміниться статус собору разом із назвою
Мусульмани зібралися на вечірні молитви перед Святою Софією після того, як, за рішенням суду від 10 липня 2020 року, собору повернули статус мечеті. Перші офіційні мусульманські молитви всередині Святої Софії мають відбутися 24 липня &nbsp; &nbsp;
12 Мусульмани зібралися на вечірні молитви перед Святою Софією після того, як, за рішенням суду від 10 липня 2020 року, собору повернули статус мечеті. Перші офіційні мусульманські молитви всередині Святої Софії мають відбутися 24 липня
 
 
Усередині Святої Софії. За даними нещодавнього опитування, повернення собору статусу мечеті підтримало 73% турків &nbsp;
13 Усередині Святої Софії.

За даними нещодавнього опитування, повернення собору статусу мечеті підтримало 73% турків
 
На фото: вигравіруваний християнський хрест на одній із колон у подвір&#39;ї собору. За повідомленнями турецьких ЗМІ, християнська іконографія у Святій Софії, імовірно, буде прикрита, коли будівля почне повноцінно функціонувати як мечеть &nbsp; &nbsp;
14 На фото: вигравіруваний християнський хрест на одній із колон у подвір'ї собору.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, християнська іконографія у Святій Софії, імовірно, буде прикрита, коли будівля почне повноцінно функціонувати як мечеть
 
 
Жінка радіє ухваленому судом рішенню про зміну статусу Святої Софії. Фото від 10 липня
15 Жінка радіє ухваленому судом рішенню про зміну статусу Святої Софії. Фото від 10 липня
На фото: Вигляд із Мармурового моря: Айя-Софія (ліворуч) та Блакитна мечеть (праворуч) видніються вдалечині. Президент Ердоган, намагаючись приборкати хвилі критики, заявив:&nbsp;&laquo;Як і в усіх інших наших мечетях двері [Святої Софії] будуть відкриті для кожного &ndash; мусульманина чи немусульманина&raquo;. Однак в інтерв&#39;ю одному з турецьких ЗМІ він також заявив:&nbsp;&laquo;Остаточно ухвалює рішення про статус Святої Софії турецька нація, а не інші. Це наша внутрішня справа&raquo;
16 На фото: Вигляд із Мармурового моря: Айя-Софія (ліворуч) та Блакитна мечеть (праворуч) видніються вдалечині.

Президент Ердоган, намагаючись приборкати хвилі критики, заявив: «Як і в усіх інших наших мечетях двері [Святої Софії] будуть відкриті для кожного – мусульманина чи немусульманина». Однак в інтерв'ю одному з турецьких ЗМІ він також заявив: «Остаточно ухвалює рішення про статус Святої Софії турецька нація, а не інші. Це наша внутрішня справа»
Зображення 16x9

Еймос Чаппл

Фотограф та дослідник фотографії, який народився в Новій Зеландії та має особливий інтерес до колишнього СРСР.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG