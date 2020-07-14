Свята Софія у Стамбулі: історія у фото

5 На фото: Блакитна мечеть (праворуч) і Свята Софія у 2014 році.



Собор став архітектурною музою для декількох мечетей Стамбула, включаючи Блакитну мечеть, збудовану на початку 1600-х років, а також церков та синагог по всьому світі