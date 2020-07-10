Туреччина: перші молитви в «мечеті» Айя-Софія будуть 24 липня; у світі протестують

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який раніше 10 липня підписав указ про перетворення всесвітньо відомого музею Айя-Софія в Стамбулі, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО, на мечеть, оголосив у зверненні до народу, що перші мусульманські молитви в ній проведуть уже 24 липня – в п’ятницю, головний для мусульман день молитви. Тим часом рішення перетворити музей на мечеть викликає все нові хвилі критики: до релігійних діячів долучилися й держави, а також ЮНЕСКО.

Ердоган при цьому у своєму виступі додав, що немусульман теж будуть впускати до будівлі. «Як і всі наші мечеті, двері Айя-Софії будуть широко відкриті для місцевих і для іноземців, мусульман і немусульман», – запевнив він.

Рішення найвищого адміністративного суду Туреччини, Державної ради, раніше цього ж дня дозволило Ердоганові своїм указом скасувати урядовий декрет 1934 року, яким тодішня мечеть була перетворена на музей. Це був один із кроків світського перетворення Туреччини засновником сучасної турецької держави Мустафою Кемалем Ататюрком. Але в сучасній Туреччині, де при владі дедалі менш помірковані ісламісти на чолі з Ердоганом, уже давно домагалися знову перетворити музей на мечеть, що, на їхню думку, має краще відобразити статус країни як переважно мусульманської.

Храм Айя-Софія (грецькою «свята мудрість», храм Святої Премудрості Господньої) був збудований у 6-му столітті як християнський і після великого церковного розколу став православним, якийсь час побув і римокатолицьким, знову повернувся до православних, і лише після захоплення тодішнього Константинополя турками-османами був врешті перетворений на мечеть у 15-му столітті.

Тим часом до критики рішення Туреччини, яку раніше висловили православні церкви, приєдналися й деякі держави, такі, як США чи православна Греція, – а також Освітня, культурна й наукова організація ООН (ЮНЕСКО).

Зокрема, як мовиться в заяві ЮНЕСКО після рішення Анкари перетворити музей на мечеть, там глибоко шкодують через такий крок турецької влади, здійснений без попереднього обговорення. Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле висловила серйозне занепокоєння з приводу рішення змінити статус Айя-Софії послові Туреччини до організації, мовиться в повідомленні.

В організації нагадали, що Айя-Софія є частиною «Історичної території Стамбулу», об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО, і його статус як музею відображає всесвітню природу його спадщини. Ухвалене ж нині рішення порушує питання про вплив цієї зміни статусу на всесвітню цінність об’єкта. Також у ЮНЕСКО нагадали, що країни-члени зобов’язані гарантувати, що такі зміни не вплинуть на значну всесвітню цінність зареєстрованих об’єктів на своїх територіях, і мають подавати ЮНЕСКО попередню інформацію про такі плановані зміни, які в разі потреби має розглянути Комітет у справах всесвітньої спадщини організації.

У ЮНЕСКО додали, що вже повідомляли Туреччині про такі занепокоєння кількома листами, а востаннє ввечері 9 липня висловили їх представникові делегації Туреччини в організації. «Шкода, що рішення Туреччини було ухвалене без ніякої форми діалогу чи попередження», – мовиться в заяві.

ЮНЕСКО закликає Туреччину почати такий діалог без зволікань, щоб відвернути будь-який негативний вплив на всесвітню цінність цієї надзвичайної спадщини, стан збереження якої розгляне Комітет у справах світової спадщини на наступній сесії. Дії Туреччини можуть становити порушення правил, встановлених Конвенцією про всесвітню спадщину 1972 року, застерегли в організації.

У США Державний департамент висловив розчарування рішенням Туреччини, додавши, що чекає від Анкари пояснення її планів, щоб упевнитися, що Айя-Софія залишиться доступною для всіх.

А уряд Греції «щонайрішучіше» засудив крок Туреччини, заявивши, що він «вплине на відносити Туреччини з Грецією і з усім Європейським союзом». Міністерство культури Греції окремо назвало рішення Анкари «відвертою провокацією» для всього цивілізованого світу.