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Головне з інтерв’ю Сергія Жадана з Ліною Костенко та реакції

Сергій Жадан та Ліна Костенко під час інтерв’ю
Сергій Жадан та Ліна Костенко під час інтерв’ю

Розмова Сергія Жадана і Ліни Костенко, що вийшла днями на YouTube-каналі «Радіо Хартія», спричинила резонанс в українському суспільстві.

У розмові, яка відбулася у листопаді 2024-го та січні 2025 року і яка складається з трьох частин, між українським письменником, рок-музикантом і військовослужбовцем та видатною поетесою і письменницею порушуються різні теми: від повномасштабного вторгнення Росії в Україну до творчих планів Ліни Костенко.

Радіо Свобода зібрало головне з інтерв’ю та реакції в українському суспільстві.

Що було в інтерв’ю

Три частини інтерв’ю були оприлюднені у подкасті «Кругова оборона» «Радіо Хартія», що засноване Сергієм Жаданом та 13-ю бригадою НГУ, де зазвичай можна почути розмови з волонтерами, візіонерами, науковцями, правозахисниками, діячами культури – «людьми, що тримають оборону в різних царинах».

У першій частині інтерв’ю під назвою «Мені треба розібратися в витоках імперії» Ліна Костенко з Сергієм Жаданом говорять про нинішню російсько-українську війну, героїзм українців та українську націю.

«Я ніколи не розуміла меншовартість», – каже 95-річна поетеса, яка рідко з’являється на публіці.

Довгі роки Ліну Костенко не видавали через радянську цензуру, а потім твори увійшли до шкільних хрестоматій. Серед найвідоміших творів – «Берестечко», «Маруся Чурай», збiрки поезії «Вiтрила», «Проміння землі», «Сад нетанучих скульптур», прозовий роман «Записки українського самашедшого». Сама авторка народилася 19 березня 1930 року в містечку Ржищеві на Київщині, у родині вчителів. Навчалася у Київському педагогічному інституті, закінчила Московський літературний інститут.

На запитання Сергія Жадана: «Як звучить Україна?» Ліна Костенко відповідає, що зараз Україна «вперше звучить так гідно», а війна нинішня характеризує українців як героїчний народ.

«Ось так виникає нація героїв... Десь у мене написано: «Росли, росли і виросли хлоп'ята». Їх тепер зустрічають у селах на колінах... Страшно багато загинуло. Мені здається, що більш гідного народу зараз, ніж українці, немає. Справжні українці. Просто витримати війну з такою державою, як Росія, розумієте», – каже Костенко.

«Там, де героїзм, немає поразки», – каже Ліна Костенко Сергію Жадану
«Там, де героїзм, немає поразки», – каже Ліна Костенко Сергію Жадану

«Там, де героїзм, немає поразки», каже письменниця. Жадан натомість звертає увагу на «локальну поразку» – потрапляння в полон гарнізону в «Азовсталі» в Маріуполі в 2022 році.

Письменниця вперше розповіла про свій історичний роман, над яким вона продовжує працювати. Йде мова про художньо-історичну книгу про долю українців в Російській імперії. Час дії – період Гетьманщини, доба українського бароко.

У другій частині інтерв’ю під назвою «Не хочу грати в сатанинському спектаклі» Ліна Костенко розмірковує з Сергієм Жаданом про європейський літературний процес останніх ста років. Письменниця згадує Максима Кривцова, Тараса Іллю, Ярину Чорногуз, Олену Герасим’юк, Юрія Андруховича, Олександра Ірванця, Івана Драча, Дмитра Павличка, Павла Тичину і Володимира Сосюру.

В цій розмові також брали участь Оксана Пахльовська, культурологиня, поетеса та донька Ліни Костенко, і засновник видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га»Іван Малкович.

Костенко розповіла, як 16-річна заборона друку у період СРСР вплинула на її життя:

«Уявіть собі ті часи, як ми мучилися. Дехто мусив друкуватися під іншим прізвищем. Я взагалі 16 років не друкувалася. Можна втратити горизонт. Ні? Через що я ніяк не можу відчути радість спілкування. Живу собі замкнута й одна. Бо так звикла. І я собі колись постановила: те, в чому тобі відмовлено, – те тобі не потрібно. Усе. От значить не друкували – ну й до всіх чортів. Зате я не займалася соцреалізмом».

Ліна Костенко багато говорить про свою перекладацьку роботу і згадує невидані поетичні переклади, які лежать у неї в столі і які планує колись опублікувати. Зокрема, згадує, що написала книгу спогадів «Дивний сад Івашкевича», надихнувшись віршем польського поета Ярослава Івашкевича:

«В Івашкевича є вірш про сад, де він іде, іде і розминається з якимись тінями. Якісь тіні ходять – і все. А я по молодості тоді не знала, що це такий сад, де розминаються з тінями», – пояснила поетеса.

Сергій Жадан, Прага, 2023 рік
Сергій Жадан, Прага, 2023 рік

Тіні – це ті люди, з якими авторка зустрічалася і розминалася протягом усього життя і про яких написала в книзі.

У третій частині інтерв’ю під назвою «У нашій літературі кожна людина потрібна» Жадан і Костенко говорять про інших поетів та поеток, згадують і репресованих у XX столітті, і сучасників.

«Бо зараз рубікон, зараз вже не просто нові, талановиті люди приходять. Вони приходять з таким досвідом. Всі молоді поети, які зараз є – я тільки молюсь, щоб вони вижили. Але їх стільки загинуло, що треба буде про них написати», – каже Костенко.

Йшла мова про загиблого поета військового Максима Кривцова, поета Іллю Чернілевського, поетес Олену Герасим’юк, Любов Якимчук та Ярину Чорногуз.

Реакції

Проговорені спостереження й спогади спричинили значний резонанс.

Софія Челяк, культурна менеджерка та членкиня Українського ПЕН-клубу гостро виступила, критикуючи письменницю.

«Я вперше дивилася, як говорить Костенко. І не почула імен репресованих з її уст взагалі. Одні історії про номенклатурних письменників. Лише пробився Симоненко, можливо, тому, що його вбили по-цивільному».

Челяк обурилася, що в інтерв’ю Костенко не згадала дисидентів Мирослава Мариновича, Леоніда Плюща, В’ячеслава Чорновола, Опанаса Задиваху чи Ірину та Ігоря Калинців. Вона також закликала провести фактчекінг спогадів письменниці.

У відповідь редактор сайту «Історична правда» та військовий Вахтанг Кіпіані написав: «Бачу, як з неокомсомольським захватом дехто вирішив стрибнути на Ліну Костенко. Причому без очевидних цілей. Просто так, бо можуть. Реальність 1960-х, яку пережили інтелектуали та пересічні люди в УССР, не була такою пласкою, як декому здається у 2025-му».

Ліна Костенко є важливою постаттю дисидентського руху, пише Радомир Мокрик, український історик та автор книг «Бунт проти імперії».

Ліна Костенко та український історик, культуролог Радомир Мокрик
Ліна Костенко та український історик, культуролог Радомир Мокрик

«Для цього достатньо подивитись документи українського правозахисту і водночас поритися в документах КҐБ (українською КДБ – ред.). Ви там побачите, що насправді КҐБ думало про Ліну Костенко», – пише історик.

«Думаю про критику Ліни Костенко в стрічці. А в голові таке: «Як легко плюнути в велике. У нього точно попаде…» А потім згадую, що це Ліна Костенко написала», – написала Дарія Гірна, журналістка, авторка ютуб-каналу «Обличчя Незалежності».

Журналіст і публіцист Віталій Портников також став на захист письменниці.

«Я точно знаю, чим Ліна Костенко відрізняється від усіх своїх сучасників, попередників і наступників у літературі. Вона – не просто письменниця. Вона – явище. Її творчість і постать змусили багатьох українців, які інакше, можливо, ніколи б і не згадали, що вони – українці, згадати про це. І – пишатися цим. Вона змусила багатьох, хто вже забув, що має Батьківщину, згадати про неї. І пишатися нею. Таких постатей в історії української культури – лише троє: Тарас Шевченко, Іван Франко і Ліна Костенко. Просто Ліна – наша сучасниця. І ми ще цього до кінця не усвідомлюємо. Але – усвідомимо», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Подяку Ліні Костенко також висловлюють автори, яких вона відзначила у розмові з Сергієм Жаданом.

«Що ж, несподівано приємно було почути від Ліни Костенко, що з мене може бути поетка. Хоч я вже збиралася з віршами зав’язувати, якщо чесно», – відреагувала в Facebook Ярина Чорногуз, яка у 2019-му приєдналася до ЗСУ як бойова медикиня, а в 2024 році стала лауреаткою премії імені Шевченка в номінації «Література».

На цю ж тему з архіву Радіо Свобода: літературознавець, академік Іван Дзюба (1931-2022) про творчість Ліни Костенко:

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