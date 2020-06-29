День народження iPhone? Цікаві факти, еволюція та гроші

Перший iPhone з’явився у продажі 29 червня 2007 року. Хоча це і не був перший у світі смартфон, він стрибнув далеко вперед за межі конкуренції ринку та запустив мобільну еволюцію. Ні, ми не забули про вічний «холівар», хто крутіший Apple чи Android. Але цей текст не про цю суперечку. Однак, друзі, пишіть ваші коменти: що краще «яблуко» чи «андроїд»? Давайте поставимо крапку в цьому питанні. iPhone – продукт, що став трендом. Він є одним із найбільш продаваних та впливових гаджетів, що коли-небудь створювалися. З того часу, як Стів Джобс презентував iPhone у 2007 році, в «Яблуці» продали понад 2,2 мільярди смартфонів станом на осінь 2018 року. (1 листопада 2018 у компанії заявили про припинення оприлюднення даних).

До появи «айфонів» інші смартфони здебільшого надихалися BlackBerry. Після всі вони віднайшли нову музу в Apple: у більшості телефонів тепер великі екрани, приємний оку дизайн та камера, що модифікується із року в рік. Із останніх прикмет у деяких – «айфонівський чубчик» для розміщення фронтальної камери. Цікавий факт: Перший iPhone був далеко не готовий, коли Джобс презентував його. На справді, він демонстрував цілком унікальний смартфон, а прототипи, що вироблялися у той час, були настільки крихкими, що не переживали транспортування з Азії. Куди діли iPhone 2 і 9? Чи знаєте ви, що iPhone 2 не існує? Після того, як Apple створила iPhone першого покоління, наступне мало доступ до 3G інтернету, тому iPhone 2 пропустили і випустили одразу iPhone 3G. Чому немає iPhone 9? Тому що у компанії вирішили акцентувати на новому початку продукту – iPhone X. Так само вчинили у Microsoft, коли пропустили Windows 9 і перейшли одразу до Windows 10 після Windows 8. (Гаразд, для педантів: після Windows 8.1). Гортайте нашу добірку про еволюцію iPhone, починаючи з моменту легендарної презентації Стіва Джобса.

Сам Джобс завжди казав, що Apple мала 5 років фори із першим айфоном. Він дещо помилявся, Samsung та іншим знадобилося 6-7 років, щоб створити конкурентоспроможні моделі, як Galaxy S чи HTC One. Тривалий час iPhone був єдиним кращим варіантом, але інші, нарешті, наздогнали. Цікавий факт: iPhone X насправді вимовляється як 10, а не «Айфон Ікс», як сказала би більшість людей. Але майже ніхто ніколи не називає його «Айфон 10», хіба що ті, хто працюють у магазинах гаджетів чи Apple. Пурпурний секрет iPhone Кожен надзвичайно таємний і цілком секретний проєкт має свою кодову назву. iPhone був «Пурпурний». «Ми зачинили його в одній із наших будівель у Купертіно (місто у Каліфорнії, США, де розташована штаб-квартира Apple)», – переповідає The Verge слова Скотта Форстолла. Він керував відділом програмного забезпечення Mac OS X, що мав запускати усю програму iPhone: «Ми заблокували увесь поверх, поставили двері зі зчитувачами бейджів, я думаю, що були камери, перед якими потрібно було пройти 4 рази, щоб потрапити до лабораторій». Простір назвали «Пурпурним Гуртожитком», тому що там «постійно ходили туди-сюди люди, як у гуртожитку».

«На вході повісили табличку з написом «Бійцівський клуб», тому що перше правило Бійцівського клубу у відомому фільмі – нікому не говорити про Бійцівський клуб. «Перше правило «Пурпурного проєкту» – ви не говорите про нього поза цими дверима», – сказав Форстолл. Чому пурпурний? Мало хто, схоже, згадає. Одна з теорій полягає в тому, що проєкт так назвали на честь пурпурової іграшки, яка була у Скотта Герца – одного з перших інженерів, які взяли участь в роботі над iPhone – як талісман для Radar, системи, яку інженери Apple використовували для відстеження програмних помилок і збоїв у компанії. «Усі помилки відстежуються Radar в Apple, і багато людей мають доступ до Radar», – говорить Річард Вільямсон, розробник компанії: «Так що, якщо ви допитливий інженер, ви можете детально вивчити систему відстеження помилок та з'ясувати, над чим працюють ці чи інші люди. А якщо ви працюєте над секретним проєктом, вам потрібно вигадати, як уникати стеження», – пишуть The Verge. Цікавий факт: в «Яблуці» було дві фракції, що боролися за те, яким повинен бути iPhone. Одна сторона відстоювала сенсорний гаджет, який ми зараз знаємо. Інша вважала, що iPhone повинен бути як iPod, тільки вміти телефонувати: маленький екран, сенсорне колесо, що клацає, і все. Скільки вони заробляють? Екосистема Apple величезна. Статистика свідчить, що у компанії понад мільярд користувачів. Лише у 2015 році технологічний гігант продав айфонів на суму 234 мільярди доларів. Але через рік річний обсяг продажів впав до 216 мільярдів. Причин падіння кілька. Одна з них, на думку аналітиків ринку, у появі серйозних конкурентів, у тому числі китайських Xiaomi та Huawei. Сьогодні ці бренди є основними конкурентами Apple. Ще одна причина – космічні ціни нових iPhone. Виявляється, існують межі того, скільки споживачі готові платити. За даними Statista, у 2019 році компанія з продажів айфонів отримала понад 142 мільярди доларів. iPhone залишається найбільш популярним продуктом Apple та становить 52,1% річного доходу компанії. Станом на грудень 2019 року, компанія Apple оцінювалась у 1,3 трильйона доларів (якщо що, це 12 нулів!). До речі, за даними rbc.ru, увесь фондовий ринок Росії (тобто це: нафтогазова галузь, енергетика, фінансово-банківська, а також металургійна та гірничодобувна галузі (разом з усіма золотими копальнями, алмазнами копнями тощо) у 2014 році оцінювався у 338, 5 мільярдів доларів. Цікавий факт: За даними Vox, поява айфонів вплинула на продажі жувальних гумок у супермаркетах США. Касові лінії супермаркетів тривалий час були головною торговою точкою для жувальної гумки. Споживачі, які стоять у черзі, зазвичай, озираються і роблять імпульсивні покупки. Однак зараз усі настільки поглинені телефонами, що перестають купувати через нудьгу різні дрібниці. Цікаво, але відколи з’явився iPhone у 2007 році, продаж жуйок впав на 15%. У чому їх звинувачують? У 2017 році користувачі iPhone виявили, що iOS штучно обмежує швидкості процесора по мірі того, як акумулятори смартфонів старіють. По ідеї, це мало вирішити проблеми з продуктивністю та зменшити навантаження на батарею. Але в «Яблуці» замовчали існування такої функції. Справа дійшла до суду: обурені корстувачі звинувачували компанію в тому, що були змушені купувати нові пристрої, замість того, щоб просто замінити батарею у старих. У 2018 році в мін’юсті США розпочали розслідування, а уряди Франції та Італії звинуватили компанію у дросселюванні. Процесс розтягнувся на роки, однак у березні 2020-го Apple публічно визнала свою провину і попередньо погодилася виплатити 500 мільйонів доларів компенсації обуреним власникам iPhone 6 і 7.

А ще «Яблуко» звинувачують у тому, що попри шалені ціни на iPhone, вони втратили свою інноваційність, а всі їхні нові ідеї бачать світ після «андроїдівських». Оце так збіг! Цікавий факт: Справа з дроселюванням – не єдиний «ляп» Apple з акумуляторами. У 2016 році Amnesti International натякнули (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/Child-labour-behind-smart-phone-and-electric-car-batteries/), що цілу низку компанцій на чолі з Apple, Samsung та Sony можна опосередковано звинуватити у зловживанні рабськоїю працею неповнолітніх дітей з Конго. «Компанії не проводять базових перевірок, щоб гарантувати, що добутий 8-річною дитиною у шахті кобальт не використовується в їхніх літійно-йонних акумуляторах чи батареях», – пишуть у розслідуванні. iPhone у торговій війні з Китаєм На початку 2016 року тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп експресивно пообіцяв змусити Apple виготовляти свої «бісові комп’ютери» у США. У липні 2017 Трамп навіть заявив у інтерв’ю Wall Street Journal, що Тім Кук, гендиректор Apple, дав йому обіцянку. «Я говорив із ним. Він пообіцяв мені три великих заводи – великий, великий і великий (переклад: bid, big and big)… Ми змусимо Apple почати виробляти їхні бісові комп’ютери та інші речі у цій країні (США), а не в інших», – сказав Трамп. Де виробляється iPhone? Усюди. Дисплеї виготовляються у Японії та Південній Кореї, сенсорні датчики у Тайвані, гіроскопи (пристрої, здатні реагувати на зміну кутів орієнтації об’єкту) в Італії, акселерометри (вимірюють проекцію удаваного прискорення) у Німеччині тощо. Чому тоді Apple кріпить наліпку «Made in China» на свою продукцію? Причина в тому, що пристрої, здебільшого, збираються у Китаї. Сьогодні компанія передає більшу частину виробництва iPhone китайським фабрикам, але в цьому плані ситуація може змінитися.