«Українці сильніші за все погане». Історія ветерана США, який допомагає Україні

«Українці сильніші за все погане, що відбувається», – каже американський ветеран і благодійник Джаред Мелоун. Колишній морпіх, учасник війни в Іраку, від початку повномасштабного вторгнення допомагає українцям. По декілька разів на рік особисто приїздить до України.

Напередодні річниці Незалежності США Радіо Свобода ділиться історією цього американського друга України. Її вдалось записати під час візиту Джареда Мелоуна до прифронтового Запоріжжя.

«Це небезпечно, але я хотів побачити, як це відбувається кожного дня – як самі українці піклуються про своїх земляків. Я буваю лише час від часу на евакуації, а вони роблять це постійно», – ділиться американський ветеран Джаред Мелоун.

Військовий досвід дав мені впевненість робити те, що я роблю

Це вже 19-й його візит до України. Під час якого разом з поліцією і волонтерами, з якими співпрацює, взяв участь в евакуації жителів прифронтових населених пунктів Запорізької області.

«Наші евакуаційні групи вже близько шести тисяч людей вивезли. Вчора і сьогодні ми їздили в Комишуваху і Кушугум. Сьогодні евакуювали двох стареньких, п’ять собак, навіть не знаю, скільки котів, і одного хом’ячка. Вчора ми вивезли прикуту до ліжка жінку. І ми коли знайшли її, вона була не в гарному стані: ми надали домедичну допомогу – були рани. Бинтували її. Вже на транзитному центрі для переселенців, куди доставили її, вирішували питання шпиталізації».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Джаред Мелоун допомагає українцям – заснував спеціальний фонд Project Victory.

«Моя перша поїздка була до пастора церкви у Львові, який відкривав шелтер для переселенців. Я допомагав зібрати кошти для цього прихистку. І потім я з деякими представниками цієї церкви поїхав до Києва», – пригадує свій перший візит до України у лютому 2022 року американець.

Коли військовий досвід стає в пригоді

Каже, що на його рішення приїхати тоді до України вплинув військовий досвід та родинний досвід. Джаред Мелоун – колишній морський піхотинець. Брав участь у війні в Іраку. Його батько та дідусь також служили у корпусі морської піхоти США.

«Військовий досвід дав мені впевненість робити те, що я роблю. Будучи військовим, я навчився бути лідером, як вирішувати різні ситуації, як мотивувати їх розв’язувати. Також я працював три роки в Іраку інструктором і навчав такмеду. І як колишній військовий і інструктор, та здобувши освіту в сфері психологічної допомоги, я вже працював з ветеранами, а також із цивільними, хто мав ПТСР. І коли почалась війна, то я побачив потребу в допомозі.

Я знав, що зможу щось зробити і чимось допомогти, і я відчував свою відповідальність. Я також з родини військових у третьому поколінні. Мій молодший брат і мій кузен – морпіхи. Були добровольцями у боротьбі з глобальним тероризмом. Тобто я з родини, яка завжди допомагала іншим», – ділиться Джаред Мелоун.

Чому ветеран особисто приїздить до України

Серед напрямків допомоги, якими опікується фонд, заснований Джаредом Мелоуном – зокрема, допомога медициною та медичними витратними матеріалами українським лікарням та навчання такмеду. Тренінги з останнього зараз проводять для українських рятувальників.

«У нас зараз подвійна місія. Ще з нами хлопці, які тренують із такмеду ДСНСників. Вони вже проводили тренінги для рятувальників у Вінниці, Одесі, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі. Вони навчають як такмеду, евакуації поранених, так і того, як евакуювати з будівель, виламувати двері. Наші інструктори також працюють із рятувальниками в Америці. Ми привезли і передали рятувальникам спеціальні інструменти», – каже Джаред Мелоун.

Раніше під час подібних тренінгів, які його організація організовувала для поліції, Джаред Мелоун познайомився з представниками «Капеланського патруля», які у співпраці з поліцією проводять евакуації жителів прифронтових регіонів. І відтоді почав співпрацювати з волонтерами, які проводять евакуації на Донбасі, Запоріжжі та Харківщині, а також працювати у напрямку допомоги вимушеним переселенцям.

Так, наприклад, нині у Запоріжжі триває підготовка до відкриття нового шелтеру, роботи з облаштування якого співфінансують заснований Джаредом Мелоуном Project Victory та «Карітас».

Я кожного дня був свідком подій і людей, що надихають

«В кожній війні, в якій брав участь, відбувались еволюції, зміни. В Україні вони швидші за ті, які я бачив. Я ніколи не бачив такої кількості атак по цивільних загалом. Помітив ось цю специфіку, яка відрізняє від військових дій в інших країнах. І це дуже непокоїть», – каже американський ветеран.

Під час усіх своїх візитів до України ветеран каже, що обов’язково буває у прифронтових регіонах. Це допомагає краще зрозуміти, що відбувається в Україні.

«Все, що я роблю – це фінансування, пошук ресурсів. Все інше робиться українцями. Жодного державного фінансування: це все за допомоги приватних донорів. Я приїжджаю до України на кілька тижнів і їду додому. І там я роблю основну роботу – це фандрайзинг, збір пожертв та розповідаю, доношу до людей про те, що насправді відбувається тут», – розповідає американець.

Про підтримку України та українців

Я хочу сказати українцям, що про них не забули

Ділиться враженнями від побаченого під час останньої поїздки до України:

«Кожен раз, коли ми працюємо з молоддю, то моє серце наповнюється радістю. Я дуже радий, що українці так дбають про дітей. Дуже надихають волонтери. Кожного дня якийсь новий яскравий момент. Я переповнений емоціями, і готовий, коли повернусь додому, з новими силами братись до роботи. Я кожного дня був свідком подій і людей, що надихають. І вони вищі, сильніші за все погане, що відбувається».

Вдома, у США, на Джареда Мелоуна чекає родина – дружина та 10-річні доньки-близнючки.

«Родина дуже підтримує. Авжеж, є моменти, коли потрібно знайти баланс із приватним життям. Але я завжди кажу нашим командам: якщо ви будете зосереджені на речах, які не можете контролювати, це забере вашу енергію, сили від того, що ми можемо зробити. Тому намагаємось бути цілеспрямованими і не нести негативне за собою додому», – пояснює благодійник.

Каже, намагається ділитись із рідними добрими історіями людей, що надихають, яких зустрічає під час візитів до України.

«Щодо мене, то я прагну бути прикладом для моїх дітей. І я хочу, щоб вони також розуміли, що є світ поза домом, що це не тільки Америка, і також наголошую: якщо вони знають, що мають змогу допомогти, то вони повинні це зробити. Це не означає, що потрібно піти на війну – існують й інші способи, як можна допомагати», – розповідає Джаред Мелоун.

Та каже, звертаючись до українців: «Просто робіть те, що ви можете сьогодні. Це війна, про яку всі думали, що вона завершиться за три дні. Але це не так не просто через солдатів на фронті або політиків, а саме тому, що кожного дня українці підіймаються і допомагають один одному. Я хочу сказати українцям, що про них не забули. Світ продовжує підтримувати їх. Америка підтримує. І скільки буде потреби – ми будемо це робити».

Ця історія є однією з циклу, який Радіо Свобода публікує до 250-річчя США, що відзначається 4 липня 2026 року