Побиття атовця Дєєва: емоційні версії від усіх сторін конфлікту

Дорожній конфлікт, який переріс у бійку, став причиною акції під стінами поліції. Об’єдналися волонтери та ветерани АТО і прийшли вимагати від поліції неупередженого слідства і доведення справи до суду, адже постраждав побратим. Інша сторона тим часом заявляє про інформаційний тиск і теж вважає себе постраждалою. В результаті конфлікту, який стався 16 жовтня, всі учасники стали одночасно потерпілими, адже звернулися до поліції і ті, і ті. На одній стороні – ветеран АТО, на іншій – донеччанин, який тепер живе у Києві.

Резонансу історія набула після того, як головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, пов’язану із конфліктом.

«Донецький тіньовий мільйонер Юрій Свиридов, який відсидів за вбивство і розбій, побив на вулиці в Києві тяжкохворого інваліда війни, героя-диверсанта Івана Дєєва, який чудом вижив у російській тюрмі. І тепер від держави та суспільства залежить, чи буде покараний злочинець та чи отримає допомогу потерпілий», – написав Юрій Бутусов на своїй сторінці.

Юрій Бутусов розповів історію Івана Дєєва як спецназівця, який проводив диверсійні операції на окупованих територіях. Після чого потрапив у полон і провів там майже три роки під тортурами. Він повернувся на контрольовану урядом України територію у 2019 році внаслідок обміну. Тут проходив реабілітацію, але нещодавно захворів на коронавірус і потрапив до реанімації. В день дорожнього конфлікту, за словами Бутусова, він вперше виїхав із дому.

Також, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, Бутусов розповів про іншого учасника конфлікту – Юрія Свиридова, який, за його даними, переїхав із Донецька до Києва і мав чотири судимості. Він зазначає, що безпосередню участь у конфлікті брала і дружина Юрія Свиридова – Ірина Корнієнко, приватна підприємець.

Нам вдалося зв’язатися з Іриною Корнієнко і вона розповіла Радіо Свобода, що буде подавати до суду на Юрія Бутусова через поширену інформацію.

«Я буду подавати на Бутусова в суд. Це вже однозначне рішення, тому що людина не може лити на людей бруд, взагалі не будучи присутньою там. Я не можу людину обвинуватити, що він на когось працює. Але товариш Бутусов, який заробляє не зрозуміло на якій інформації, допустив дуже багато помилок. Звідки ви знаєте, дружина я чи ні? Якщо ви знаєте, що я дружина, то у вас мають бути якісь документи, які це підтверджують».

За словами Ірини Корнієнко, вони офіційно не одружені з Юрієм Свиридовим, що вказує не неправдивість інформації у дописі. А також обурена тим, що головний редактор «Цензор.Нет» називає її чоловіка «рецидивістом».

«Якщо в людини була одна судимість, вона жодним чином не є рецидивістом», – пояснює вона.

Ірина погодилася розповісти Радіо Свобода свою версію події, яка сталася.

Вилетіла ця жінка. Навіть не жінка, а якийсь танк, повалила чоловіка, розірвала трикотажний светр на ньому в лахміття

«Мій чоловік (це за статтею Бутусова – хай так і буде) включив аварійку, а там дорога розділена стовпчиками, я вийшла з машини за максимум дві секунди. Позаду нас стояла машина десь в десяти метрах. За нею жодної машини і водій тупо сигналить, аж розривається. Я виходжу і такі мати на мене, що я повернулася і оторопіла. Це доля секунди, я навіть не зрозуміла, що відбулося. Чоловік вийшов зі словами: «Що ти сказав?». Він взагалі його першим не бив. Вилетіла ця жінка. Навіть не жінка, а якийсь танк, повалила чоловіка, розірвала трикотажний светр на ньому в лахміття. А потім вона показує, що в неї перев’язані пальці», – розповідає Ірина Корнієнко.

Бутусов явно ненавидить донецьких

Після цього вони поїхали до поліції – подавати заяву і давати свідчення, за словами Ірини, яка запевняє, що готова пройти і детектор брехні.

«Чоловік весь у синцях, в нього струс, ґулі – він поїхав, все це зафіксував. Вона йому обличчя розцарапала. Ця жінка просто його повалила. Там така жінка, не дюймовочка. Вона повисла на ньому і завалила. Скоріш за все, і пошкодила собі щось так. Він на неї не кидався», – відповідає Ірина Корнієнко на запитання про пошкодження.

У неї є претензії і до інших слів Юрія Бутусова в його публікації, особливо стосовно ДТП, вину в яких Ірина Корнієнко спростовує. Причину такого допису вона бачить у ставленні автора до «донецьких».

«Що робить Бутусов! Мене обурило, як він зіштовхує чолами донецьких і недонецьких. Скільки ж це буде тривати? Ви знаєте, що ці донецькі відчули і як? Бутусов явно ненавидить донецьких», – зазначила Ірина.

Акція під стінами поліції

22 жовтня на акцію під стінами Головного управління Національної поліції Києва зібралися ветерани АТО, волонтери та подружжя Дєєвих.

Вимагають від поліції неупередженого розслідування та довести слідство до суду.

В Івана Дєєва розбита брова, зламана кістка носової гайморової пазухи, заповнена кров’ю, забиття коліна, синці і розбита переносиця, зазначає його дружина Людмила Дєєва.

Людмила Дєєва розповіла журналістам зовсім іншу історію цього конфлікту.

За її словами, вони чекали, поки машина перед ними розвернеться, але та розвернулася і зупинилася на вузькому провулку, випускаючи жінку.

– Ваня сигналить. Каже, невже не можна було далі стати, бо тут не можна взагалі зупинятися. На що жінка виходить і починає нецензурно висловлюватися, типу – що ви собі дозволяєте? Відкриваються двері і звідти чоловік починає нецензурно розмовляти, на що Ваня відповідає такою ж мовою. Я сиджу в машині. На дорозі часто так буває: перепалка, та й поїхали всі. І тут вискакують із двох сторін пасажир і водій, вони підбігають прямо до дверей, Ваня ще не встигає вийти з машини і починають його бити», – розповідає Людмила Дєєва.

Тоді жінка вирішила втрутитися, за її словами.

– Я вибігаю і відтягую молодшого. На що він дає мені ляпаса, штовхає і я падаю на бордюр, ламаючи верхню фалангу пальця і забиваючи спину. І він на мене вже не звертає увагу та біжить бити Ваню. І вони вдвох, спереду та позаду починають його бити. Я починаю відтягувати другого, він мене штовхає, він мене не бив. І коли штовхає, я чіпляюся за його светр, падаю і він в мене розривається, – згадує Дєєва.

Після у конфлікт почали втручатися перехожі, тоді Свиридов сів у машину, за словами Дєєвої.

– Я перед машиною фотографую номер. Ваня стоїть поруч, в нього все обличчя в крові і я кажу: ніхто нікуди не їде, поки ми не викличемо поліцію. Я відходжу уточнити адресу і в цей час Ваню відштовхують, і чіпляючи капотом його праве стегно, тікають. На що з офісу чоловіки, які вийшли, кричали, що тут є камери і все зняли, куди вже тікати, – зазначає Людмила Дєєва.

Також вона зазначила, що на них намагалися вплинути через волонтерів і через правоохоронців, аби вирішити ситуацію полюбовно, пропонували компенсувати пошкодження від іншої сторони конфлікту.

Цю інформацію зі словами «Боже збав» категорично заперечили як Ірина Корнієнко, так і Юрій Свиридов у коментарі Радіо Свобода.

Юрій Свиридов вийшов на зв’язок перед публікацією матеріалу і теж висловив бажання розповісти свою версію подій.

Версія Юрія Свиридова

Юрій Свиридов спростовує наявність судимостей щодо себе й інформацію, яку оприлюднив Юрій Бутусов. Теж наголосив на тому, що збирається подавати до суду на журналіста-автора.

Наявність другого чоловіка у своєму авто він, як і його попутниця Ірина, також спростовують.

Юрій Бутусов дослівно зазначив таке: «Разом зі Свиридовим у побитті Дєєва брав участь його спільник». Далі він називає його прізвище і зазначає, що той 8 разів був підозрюваним чи засудженим по карних справах.

Юрій Свиридов каже, що не знає таку особу, лише чув, що така особа фігурує у справі як свідок.

Про те, що сталося, говорить коротко наступне:

Підійшов до нього і сказав: «Ти що несеш, собака», – а у відповідь отримав в обличчя

– Підвозив дружину в салон на манікюр, там вулиця у стовпчиках – не об’їдеш, ні під’їдеш. Вона зазвичай вискакує швидко і ми їдемо далі. Як вона вийшла, позаду за метрів десять зупинилася машина і одразу мати – «ти не могла вийти швидше» і нецензурна лайка. Я навіть не виходив, відкрив двері, він на мене продовжив лаятися. Підійшов до нього і сказав: «Ти що несеш, собака», – а у відповідь отримав в обличчя. Далі я більше боровся з його дружиною, яка кричала: «Ти на кого руку підняв, на героя!» – розцарапала, розірвала і, по ходу, більше билася, ніж він. От і вся історія, – пояснює Юрій Свиридов.

Те, що одразу поїхав, він пояснює тим, що його опоненти почали телефонувати побратимам і збирати їх на місце сутички. Каже, що поїхав до поліції.

Поширену інформацію проти себе називає «заготовленою провокацією». Зазначає, що вже давно і не «донецький», а «київський», бо прописаний у Києві.

Обидві сторони готові доводити свою правоту в суді. За двома їхніми заявами відкриті кримінальні провадження. І вже є реакція поліції.

Реакція правоохоронців

Під час акції під стінами управління поліції до учасників вийшов заступник начальника печерського управління поліції, начальник слідчого відділу Олександр Самосенко.

Відкриті два кримінальні провадження, за заявами двох сторін

«На даний час розслідування триває. Хочу вас завірити, що воно перебуває на особистому контролі моєму, керівництва головного управління, керівництва районного управління поліції, проводяться слідчі дії», – зазначив начальник слідчого відділу.

«На даний час докази ще продовжують збиратися. Вже є проєкти певних рішень. Із потерпілими будуть проводитися ще слідчі дії. Цим доказам буде надана належна оцінка. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура №6. Всі учасники конфлікту встановлені, тому будемо приймати рішення і надавати належну правову оцінку», – додав він.

«Відкриті два кримінальні провадження, за заявами двох сторін, за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 296 – це хуліганські дії, вчинені групою осіб. По кожному триває розслідування. По кожному буде надана правова оцінка. По кожному буде окреме рішення», – резюмував Самосенко.

У структурах МВС, на прохання Радіо Свобода, достовірність інформації від Юрія Бутусова підтвердили, самі ж названі особи категорично спростовують все викладене і готові подавати до суду через, за їхніми словами, наклеп.

Багато чого прояснити може оприлюднення відео з місця події, яке є у розпорядженні поліції, як пояснила одна зі сторін в коментарі Радіо Свобода. Якщо таке відео опиниться у розпорядженні редакції, ми додамо його до матеріалу для того, аби читач міг зробити власні висновки.