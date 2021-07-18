«Україна як улюблений мольберт Всевишнього». Кому потрібний Музей живопису Івана Марчука?

Українського художника Івана Марчука визнають генієм сучасності завдяки його унікальній художній техніці, що дозволяє передавати безмежність світу. Чим є процес творчості для самого митця? Чому мистецтво є зрозумілим усім людям, незалежно від того, де вони народилися і якою мовою розмовляють? Що дає митець народові, з якого він вийшов? Що отримає Київ зокрема і Україна в цілому, коли постане Музей Івана Марчука?

Івана Марчук – винахідник оригінальної техніки, яку він назвав «пльонтанізмом» (від слова «пльонтати» – плести, переплітати, сплутувати). Художник наносить незліченну кількість мазків і ліній, які переплітаючись утворюють об'ємне зображення. Вдивляючись у нього – не бачиш меж, не бачиш початку і кінця, а бачиш нескінченну мінливість і взаємопроникність світу.

​«Біле полотно. На ньому ще нічого немає і водночас є все. Я розмовляю із картиною. Творчість – це діалог художника і картини»

Дитинство і пошук себе

Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. У нього було три сестри. Батько Марчука був відомим ткачем, проте родина жила бідно.

Іван Марчук згадує, що жага до малювання прийшла до нього досить рано, але у нього не було навіть олівця. Тому хлопчик малював паличкою на запилюженій дорозі, пальцем на замерзлій шибці, а потім почав сам виготовляти собі природні фарби з квітів і плодів. Він потайки брав у батька папери і малював на зворотному боці аркушів. Коли йому подарували альбом, то радості не було меж.

«Після 11 років навчання я почав шукати себе «з нуля»

Освіта

Іван Марчук закінчив семирічну школу у рідному селі і спробував вступити до Львівського училища прикладних мистецтв. Хлопець був самоуком у малюванні і не знав, як складати іспити. Тож коли при вступі треба було намалювати з натури склянку – він не справився із цим. Але наступного року Марчук вже успішно склав іспити і вступив на відділення декоративного розпису. Закінчивши училище, Марчук відслужив строкову службу в армії і пішов вчитися до Львівського інституту прикладного мистецтва, подавши документи на факультет кераміки.

Пошук стилю

Паралельно із навчанням, щоб заробляти на життя, Іван Марчук малював оголошення та плакати, афіші для кінотеатру «Львів», а також підпрацьовував у закарпатських художньо-виробничих майстернях.

І навчання, і робота привели Марчука до усвідомлення, що «хоче малювати так, як хоче», і не хоче бути звичайним «совєтським художником». Шукаючи свій стиль, як каже сам Марчук, він згадав, «як мати пльонтала, вплітала стрічки у коси сестрам», як працював батько за ткацьким верстатом, і отримав «підказки від природи».

«Мене заворожували голі дерева», згадує Іван Марчук, і «я спробував перенести їх на полотно безліччю переплетених мазків, як переплітаються нитки».

Так, вроджене відчуття кольору, здатність «бачити» неповторність світу і унікальний стиль народили геніального художника.