Зеленський підписав указ про створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука», повідомляє пресслужба голови держави.

«Таким чином голова держави підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо створення у місті Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи відомого художника. Згідно з документом, Кабінет міністрів разом із представниками творчої спільноти має розробити у місячний строк концепцію музейно-культурного центру та план заходів з його створення», – йдеться в повідомленні.

Уряд також має забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр, передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука і може розглянути питання про залучення до створення центру коштів благодійників.

Державне управління справами, згідно з указом, повинне забезпечити проведення реконструкції будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, і передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

12 травня Зеленський запропонував Марчуку розглянути як варіант для розміщення його персонального музею будівлю колишнього американського посольства, що нині належить Державному управлінню справами.

Раніше у численних інтерв’ю Іван Марчук казав про бажання відкрити свій музей у Києві. У квітні 2005 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав розпорядження про створення «Культурного центру художника Івана Марчука», а вже у вересні відбулася урочиста церемонія закладання першого каменя (капсули) у фундамент майбутньої будівлі. Але відтоді музей так і не матеріалізувався.

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Іван Марчук – лауреат Національної премії України імені Шевченка, член наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. За його полотнами «полюють» колекціонери в Україні та за кордоном.