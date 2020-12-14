До Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС: «Віртуальний Чорнобиль» із роботами Івана Марчука і Марії Примаченко

Понад 50 сучасних художників вшанували своїми роботами подвиг героїв-ліквідаторів, які захистили Україну і світ, будуючи укриття над 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Віртуальну виставку презентували до Дня ліквідатора 14 грудня. Є серед використаних робіт і малюнки Івана Марчука та Марії Примаченко. Виставка створена за підтримки Українського культурного фонду. ​Побачити «Віртуальний Чорнобиль» може кожен.

ARTEFACT: CHOrnobyl – перша присв'ячена темі аварії на ЧАЕС віртуальна виставка у світі, розроблена в Україні.

Новітні засоби візуалізації дають можливість сфокусувати увагу на різних аспектах «атомного лиха», яке пережила Україна і які ще довго зберігатимуть актуальність для світу.

«14 грудня День вшанування Героїв Ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Вони віддали здоров'я, а дехто і життя та своє майбутнє, заради нашого життя і майбутнього всієї планети. Цією виставкою ми хочемо нагадати, що в Україні є багато людей, хто пам'ятає та шанує подвиг Ліквідаторів, він не забутий. Якщо у вас серед родичів чи знайомих є ліквідатори, скажіть їм «​Дякую»​, не тільки від себе, а й від своїх дітей», – каже Валерій Коршунов, куратор виставки та автор проєкту ARTEFACT.

Всі експонати виставки представлені онлайн. Серед них і переведені у 3D-формат роботи відомих українських художників: «Чорнобильська Лекаха» Марії Примаченко, яка жила на кордоні із Зоною відчуження, а також серія пророчих картин Івана Марчука, фоторобота Арсена Савадова, а також багато робіт сучасних художників.

Роботи художників дуже різні за змістом: вони і про подвиг ліквідаторів, і про приховування правди про масштаби та наслідки аварії на ЧАЕС керівництвом Радянського Союзу, і про проблеми екології, і про майбутнє.

Віртуально виставку вже показали на міжнародному фестивалі медіамистецтва MADATAC в Іспанії. Як тільки карантинні обмеження будуть зняті, організатори мають намір показувати все у звичайному форматі.

Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду, Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства з управління зоною відчуження, Національного музею «Чорнобиль».

Виставка як комп'ютерна гра... і реальність

Світ «Віртуального Чорнобиля» – виставки Artefact.live – наповнений реальними артефактами, але водночас є химерним і непередбачуваним, бо показує, як чорнобильська трагедія відображається у свідомості людей.

Головна локація виставки – центральна площа Прип’яті, але на ній стоїть 4-й енергоблок, накритий Аркою укриття, а в центрі – велетенські постаті Ліквідаторів, які як міфічні велетні-герої змогли приборкати ядерну загрозу.

При цьому, ліквідатори – це просто люди, вразливі, слабкі і водночас невимовно сильні.

Офіційні дані кажуть про 134 зареєстрованих випадки гострої променевої хвороби серед тих, хто проводив аварійні роботи на четвертому енергоблоці ЧАЕС. У багатьох випадках перебіг хвороби ускладнювався променевими опіками шкіри, викликаними β-випромінюванням.

Протягом 1986 року від променевої хвороби померло 28 людей. Серед них Микола Ващук, Олександр Лелечко, Василь Ігнатенко, Володимир Тішура, Микола Тітенок…

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