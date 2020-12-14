Президент, прем’єр, голови ОПУ і ВР вшанували учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поклав квіти до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» у Києві, повідомляє у понеділок пресслужба Офісу президента.

«Разом з главою держави у церемонії взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні згадав про подвиг ліквідаторів в окремій заяві і голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

14 грудня в Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.