В Україні вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

В Україні у понеділок вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На сьогодні заплановані низка пам’ятних заходів, в тому числі з участю керівництва країни.

«Щороку 14 грудня в Україні вшановують подвиг ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які врятували не лише українську землю, а й усе людство від поширення смертельної небезпеки некерованої ядерної стихії. Саме у цей день в 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Прикладом мужності та героїзму були дії ліквідаторів, які працювали в зоні радіаційного забруднення. Ми пам’ятаємо Героїв, які віддали життя у боротьбі з радіаційним лихом. Світла та вічна їм пам’ять», – звернувся у фейсбуці очільник Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

14 грудня в Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.