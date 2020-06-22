СБУ та Інститут нацпам’яті оприлюднили ще одну частину документів про ЧАЕС

Служба безпеки України спільно з Українським інститутом національної пам’яті 22 червня презентувала другу книгу збірки про Чорнобильську атомну електростанцію: «Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії». Презентація відбулася в Чорнобильській зоні відчуження

За повідомленням СБУ, книга містить документи від початку 1970-х років до листопада 1986-го, коли ввели в експлуатацію об’єкт «Саркофаг».

«Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше. До речі, як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані», – повідомляє служба.

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За словами директора Галузевого державного архіву СБУ Андрія Когута, серед цих документів – транскрипти телефонних розмов на ЧАЕС в ніч аварії, перше повідомлення про неї, інформація про початок розслідування та будівництво «Саркофагу».

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович звернув увагу на те, що до теми Чорнобильської катастрофи привернув увагу серіал HBO «Чорнобиль».

«Робота над «Чорнобильським досьє КҐБ» розпочалася задовго до виходу відомого на весь світ серіалу HBO «Чорнобиль». І зараз матеріали цієї книги потрапляють у систему резонансу, який створив фільм. У цих матеріалах можна знайти багато інформації, що допоможе поглибити розуміння трагедії, зокрема: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які говорять про маленькі аварії, які сталися на ЧАЕС і були приховані», – сказав Дробович.

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Перша книга «Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період» вийшла друком навесні 2019 року, яка містить 210 документів.