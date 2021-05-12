Зеленський запропонував художникові Іванові Марчуку приміщення під персональний музей 

Президент України Володимир Зеленський запропонував видатному художнику сучасності Іванові Марчуку розглянути як варіант для розміщення його персонального музею будівлю колишнього американського посольства, що нині належить Державному управлінню справами, повідомила у середу пресслужба Офісу президента.

«Це раніше було американське посольство. Подивіться, і якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір’я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей», – сказав Володимир Зеленський.

Що відповів на це сам Іван Марчук на сайті ОПУ не вказано.

Президент сказав, що знає про те, що художник шукає будівлю для створення свого музею.

Повідомляється, що Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали ретроспективну виставку Івана Марчука в Музеї історії Києва та привітали митця з 85-річним ювілеєм.

«На виставці Івана Марчука «Я ЄСМЬ…» представлені близько 70 полотен з власної колекції художника, а також картини з приватних колекцій та Національного художнього музею України, котрі ще не виставлялися на широкий загал», – розповіли в ОПУ.

Раніше у численних інтерв’ю Іван Марчук казав про бажання відкрити свій музей у Києві. У квітні 2005 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав розпорядження про створення «Культурного центру художника Івана Марчука», а вже у вересні відбулася урочиста церемонія закладання першого каменя (капсули) у фундамент майбутньої будівлі. Але відтоді музей так і не матеріалізувався.

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Іван Марчук – лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, член наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. За його полотнами «полюють» колекціонери в Україні та за кордоном.