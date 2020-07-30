Влада Києва не виключає, що музей художника Івана Марчука можуть створити за кошти міста

Влада Києва повідомила, що запропонувала видатному художнику сучасності Іванові Марчуку створити його музей за міський кошт. Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, ця ініціатива з’явилась після того, як було введено мораторій на будівництво в буферних зонах «Софії Київської» та «Києво-Печерської Лаври». Фактично це стало офіційною забороною будівництва приватної будівлі, де, у тому числі, мали розмістити музей Івана Марчука, зазначив Мондриївський.

«Мультифункціональна декількаповерхова будівля з величезним паркуванням, офісними приміщеннями і ресторанами не може бути побудована на схилах Дніпра. А саме в цьому приміщенні мав знаходитись музей Марчука. Крім того, ця територія підпадає під буферну зону Національного заповідника «Софія Київська» і там заборонено будь-яке нове будівництво. Тому інформація, що місто відсудило у художника суму у 6 мільйонів гривень некоректна. Ділянка, про яку йдеться, вже більше 10 років в оренді у приватної структури, і жодне будівництво там так і не було розпочато. Водночас, ми відкриті до прямого діалогу з митцем. І зважаючи, що будувати на цій території не можна, разом із Департаментом комунальної власності та Департаментом культури ми напрацювали варіанти, де можна розмістити музей з урахуванням розташування на найкращих туристичних маршрутах», – повідомив Мондриївський.

За його словами, для реалізації проєкту «Музей Івана Марчука» за кошти міста необхідно виконання певних умов, а саме: картини мають бути передані до частини Державного музейного фонду України; надалі вони зберігатимуться в одному з музеїв міста Києва, а після створення персонального музею митця стануть основою його колекції.

У 2005 році тодішнй президент України Віктор Ющенко пообіцяв посприяти у створенні музею Івана Марчука. У Києві під майбутній музейнавіть заклали капсулу, було презентовано кілька проєктів, але музей так і не з’явився.

Іван Марчук є народним художником України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесним громадянин міст Києва та Тернополя, членом Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. У 2007 році британське видання Daily Telegraph внесло українського художника Івана Марчука до рейтингу «100 геніїв сучасності».