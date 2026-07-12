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Культура

«Це підтримка своїх за кордоном»: як український ансамбль об’єднав дітей-біженців у Мюнхені

Виступ колективу під час святкування Дня міста Мюнхена, 13 червня 2026 року
Виступ колективу під час святкування Дня міста Мюнхена, 13 червня 2026 року
Вікторія-Марія Шуліга

«Народний танець – це унікальний простір, де діти вивчають автентичні українські рухи й водночас спілкуються рідною мовою. Через танець я знайомлю їх з українською культурою комплексно: від національного костюма й символіки до музики та взаємин», – розповідає художня керівниця ансамблю «Із перцем» Наталка Дейнека-Дюпріє.

Колектив виник у німецькому Мюнхені понад десять років тому як невелика спільнота українців. А після початку повномасштабної війни він став місцем підтримки для українських дітей і підлітків, які знайшли прихисток у Німеччині. Як ансамбль допомагає дітям адаптуватися до життя за кордоном і водночас популяризує українську культуру, розповідає проєкт Радіо Свобода «Ти як?».

17-річна Вікторія Ніколаєва живе у невеликому містечку Вертзе, що за понад 30 кілометрів від Мюнхена. У 2014 році її родина виїхала з Донецька до Києва – тоді дівчині було лише п’ять років.

Учасники колективу під час виступу
Учасники колективу під час виступу

«Пам’ятаю, що ми з батьками поїхали на море, і саме тоді почалася війна. Спочатку я навіть зраділа, коли мені сказали, що ми залишимося ще на тиждень. Усвідомлення того, що все серйозно, прийшло лише через два-три тижні».

«У мені залишається частина України»

Після початку повномасштабної війни Вікторія разом із родиною переїхала до Німеччини.

«У 2022 році я відразу розуміла, що відбувається. Уже були визначені наші дії: куди їхати, що робити далі. Тому цей переїзд був більш продуманим. Напевно, тому що мої батьки вже одного разу пережили подібний досвід, і їм було трохи легше діяти, хоч як би сумно це не звучало».

Найважчими, за словами дівчини, були перші тижні у школі, попри те, що вона досить добре володіла німецькою.

Виступ танцювального амсамблю «Із перцем»
Виступ танцювального амсамблю «Із перцем»

«Загалом на адаптацію (за кордоном – ред.) потрібно значно більше часу, ніж, наприклад, на переїзд чи зміну школи в межах самої України».

Одним із місць, де Вікторія одразу знайшла підтримку в новій країні, став український танцювальний колектив «Із перцем» у Мюнхені. Його сторінку в соціальних мережах знайшла мама дівчини.

«Коли я прийшла вперше, було трохи незвично, тому що я була однією з перших підлітків у колективі. До цього там переважно були старші люди. Поступово почали приходити нові учасники, багато молоді, і разом із цим змінювався сам колектив. Раніше не всі мали танцювальний досвід. Коли прийшли нові учасники, ми почали створювати власні постановки, брати участь у конкурсах і здобувати призові місця».

За словами Вікторії, саме колектив допоміг їй легше соціалізуватися, знайти друзів. Водночас для неї це стало можливістю представляти українську культуру за кордоном.

Учасниці колективу
Учасниці колективу
Я розвиваюся завдяки колективу, а колектив розвивається завдяки внеску кожного учасника
Вікторія Ніколаєва

«Для мене це насамперед підтримка своїх людей за кордоном. Мені здається, що я розвиваюся завдяки колективу, а колектив розвивається завдяки внеску кожного учасника. Я можу сказати, що адаптувалася в Німеччині, але в мені все одно залишається велика частина України. Я там народилася і виросла, тому українська культура та традиції завжди будуть частиною мене».

«Знову відчувають ґрунт під ногами»

Наталка Дейнеки-Дюпріє – українська хореографиня та популяризаторка української культури за кордоном. Художня керівниця танцювального ансамблю розповідає, що його історія розпочалася у 2011 році, коли група українців об’єдналася, щоб популяризувати свою культуру за межами Батьківщини. Тренувалися на базі місцевого українського культурного центру.

Сьогодні колектив налічує понад два десятки осіб. Більшість із них – діти та молодь, які знайшли прихисток у Німеччині після початку повномасштабного вторгнення. Водночас серед учасників є й ті, чиї родини переїхали до країни значно раніше. Репетиції відбуваються двічі на тиждень і тривають по дві години.

Виступ танцювального ансамблю «Із перцем» під час фестивалю
Виступ танцювального ансамблю «Із перцем» під час фестивалю

«Спочатку їм були цікаві саме українські народні танці, бо це те, що пов’язувало їх з Україною, тим, чим вони займалися до початку війни. Зараз їм також цікаві нові проєкти, які поєднують сучасну музику й сучасний танець з народним. Через танець і рідні мелодії діти знову відчувають ґрунт під ногами, знаходять опору в нових друзях і розуміють, що вони не самі у своєму досвіді».

Мої заняття – це не лише про хореографічну техніку
Наталка Дейнека-Дюпріє

За словами художньої керівниці, за кордоном значно складніше зберігати українські традиції, адже немає можливості щодня перебувати в українському середовищі. Саме тому такі колективи, розповідає Наталка, допомагають не втрачати ідентичність.

«Мої заняття – це не лише про хореографічну техніку, фізичний розвиток. Народний танець – це унікальний простір, де діти вивчають автентичні українські рухи, які не зможуть опанувати більше ніде, і водночас спілкуються рідною мовою. Через танець я знайомлю їх із українською культурою комплексно: від національного костюма й символіки до музики та взаємин».

Виступ колективу до Дня вишиванки у Мюнхені, 2026 рік
Виступ колективу до Дня вишиванки у Мюнхені, 2026 рік

За роки існування ансамбль здобув перемоги на німецьких і міжнародних конкурсах, брав участь у фестивалях, благодійних заходах та міських святах у Мюнхені й околицях.

«Німецька публіка щиро захоплюється запальною, життєствердною музикою, українським танцем та яскравими, барвистими костюмами. Європейська авдиторія залишається під глибоким враженням від енергії танцюристів, а віртуозні трюки щоразу змушують затамувати подих і викликають шквал оплесків».

У планах колективу – залучити до співпраці співаків, музикантів і режисерів та створити український мюзикл.

Станом на початок травня 2026 року, за даними УВКБ ООН, у Німеччині статус тимчасового захисту мали майже 1,3 мільйона українців.

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