«Оформлюють зі страху, що щось зміниться»: як кримчани отримують українські документи

Кримчани продовжують їздити на територію материкової частини України для оформлення біометричних закордонних паспортів. За інформацією Державної міграційної служби України, з 1 січня 2015 року до 1 лютого 2019 року 140 295 жителів анексованого Криму отримали паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Такий попит породив бізнес посередників, які пропонують кримчанам тури до найближчого до адміністративного кордону паспортного сервісу для оформлення документів. Окрім закордонних паспортів, жителі анексованого Криму також роблять свідоцтва про народження, про шлюб, про смерть, змінюють цивільні паспорти.

Кореспондентка Крим.Реалії у Херсоні Ірина Домащенко розповідає про те, як кримчани отримують українські документи.

У будні там черги, у вихідний день вони будуть ще більшими

‒ У будні там черги, у вихідний день вони будуть ще більшими. Ми знімали сюжет про те, як кримчани отримують паспорти, дві суботи. У першу суботу масове скупчення ‒ при тому, що я чергувала біля паспортного сервісу приблизно з пів на сьому ранку, а відкривається він о дев’ятій годині. Після шостої туди починають з’їжджатися автобуси, причому вони стають не тільки під будівлею, але й у кварталах поруч. Ми можемо бачити, як кримчани сплять, чергують біля найближчого супермаркету, щоб купити українські продукти після відкриття. Вони обговорюють, що можна з собою провезти, що не можна. Ближче до дев’ятої ранку черга стає дуже великою. Я спеціально записалася в чергу під виглядом жительки Херсона, якій потрібний закордонний паспорт, о сьомій ранку я була 31-ю. Поруч був список тих, хто забирав документи ‒ в двох списках було до 200 кримчан.

За словами Ірини Домащенко, у жителів анексованого півострова не виникає проблем при отриманні українських документів у Херсоні.

‒ Я не бачила, щоб люди зіштовхувалися з проблемами при оформленні документів. Якщо є проблеми з законом, які заважають отримати паспорт, вони просто не їдуть через адмінкордон. Можливо, у когось не виявиться з собою необхідних документів і доведеться ще раз їхати, але, як правило, кримчани моніторять ситуацію і знають, що саме потрібно.

Кримська активістка Олена Антонова стверджує, що, за її спостереженнями, більшість кримчан оформлюють українські документи для підстраховки.

Більшість людей зараз їде через страх, якщо раптом щось зміниться, а у них документів немає, щоб відвідати Україну

‒ ;Те, з чим ми працюємо, ‒ це не закордонні паспорти, а свідоцтва про народження, про смерть, про шлюб, перші паспорти громадянина України та обмін паспорта за віком. Я не можу сказати за відсотками, скільки людей звертається, але можу стверджувати, що це не 1%, не 2% і не 10% ‒ це велика частина людей, які проживають у Криму. Насправді, більшість людей зараз їде через страх, якщо раптом щось зміниться, а у них документів немає, щоб відвідати Україну. Я спілкуюся з людьми, я чую, що вони говорять. Сьогодні настрій у Криму не дуже змінився з 2014 року ‒ немає такого, що люди передумали, але ситуація змінюється, і вони намагаються змінюватися разом із нею. Ми більше допомагаємо людям, щоб вони зверталися до державних паспортних столів, а не до сервісних центрів, із тієї причини, що, припустимо, перший паспорт дитина отримує абсолютно безкоштовно.

За словами Олени Антонової, останнім часом паспортні столи Херсона все частіше відсилають кримчан до сервісних центрів із платними послугами.

‒ Був випадок: жінка приїхала з електронним талоном, відсиділа чергу, у неї взяли документи, а потім знайшли якусь кому чи букву, яка нібито не так стоїть. І кажуть, ми вас приймати не будемо, але є сервісний центр, де вас приймуть. Для дорослого обмін паспорта за віком коштує там 700‒800 гривень, а в звичайному паспортному столі мито становить 345 гривень. Я так розумію, тут є якась вигода, щоб кримчани йшли саме в сервісний центр… Звісно, дуже добре, що є електронна черга, і людина з Криму може приїхати на свій час і не витрачати цілий день у черзі, щоб їй сказали, що час закінчився. Але питання в тому, що електронний талон він має отримати на український номер телефону, якого, звісно, немає в Криму. Тому посередники якраз пропонують талони й розповідають, що без них кримчанин взагалі не потрапить на прийом.

Кримчанка Лідія розповідає про свою поїздку до Києва для вклейки фотографії в паспорт із завершеним терміном дії.

‒ Спочатку мене неправильно поінформували, тому що послали до податкової, щоб я отримала ідентифікаційний код, тому що паспорт був недійсний чотири роки. Я взяла електронний квиток у податковій, усе досить-таки швидко. Я відстояла чергу, підійшла до віконця, там була дуже ввічлива дівчина, яка мене проінструктувала дуже професійно. Вона сказала, що вже втомилася від таких, як я, хто приходить до неї з чинним закордонним паспортом, бо в ньому вказаний ідентифікаційний код. Відіслала мене в паспортний стіл ‒ сказала, що я можу в будь-який звернутися зі своїм питанням. Наступного дня я вирушила туди. Я очікувала черги, пострадянського відношення, але всього цього не було, і я, звісно, здивувалася. Тебе направляють, кожен кабінет займається своєю справою, всі копії абсолютно безкоштовні, практично за мене все зробили. Наступного дня я прийшла точно так само за талончиком, швиденько все пройшла. Мені видали тимчасовий паспорт, за яким можна виїхати та заїхати назад один раз. І все!