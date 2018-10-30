Польща, Чехія і далі: в які країни ЄС їдуть жити і працювати українці й інші

За даними Європейського статистичного агентства, вихідці з України у 2017 році отримали у країнах ЄС найбільше число первинних дозволів на мешкання, майже втричі випередивши сирійців, які йдуть другими.

Українці отримали понад 661 тисячу первинних дозволів на мешкання у країнах ЄС.

Сирійці – 223 тисячі.

Громадяни Китаю, включно з мешканцями Гонконгу, які йдуть на третьому місці – 193 тисячі.

Також у десятку потрапили громадяни Індії, США, Марокко, Афганістану, Іраку, Бразилії та Туреччини.

Більшість громадян України в’їжджає до Польщі на підставі робочої візи (у 88% випадків), при тому, що пересічно з метою працевлаштування дозвіл на мешкання отримує лише третина тих, хто в’їжджає до ЄС із інших країн.

Крім Польщі, українці також їдуть у Чехію, Естонію, Литву і Словаччину: у всіх цих країнах громадяни України були лідерами за кількістю отриманих у 2017 році первинних дозволів на мешкання.

При цьому лише 4% українців отримали дозволи на мешкання на підставі возз’єднання родини, а 3,5% – на підставі навчання.

Це разюче відрізняється від того, на яких підставах отримують дозволи на мешкання в Європі громадяни інших країн. Більшість громадян Афганістану, а також сирійців і іракців, наприклад, отримує такі дозволи у країнах ЄС на підставі статусу біженця (цей відсоток серед них коливається від 71% до 91%). Більшість громадян Китаю в’їжджає до ЄС для навчання в місцевих вишах, у першу чергу британських. А більшість громадян Марокко – за родинними обставинами.

Дозволи на мешкання для працевлаштування і біженцям: хто їх видає в ЄС

Польща є лідером ЄС із видачі дозволів на мешкання з метою працевлаштування: частка таких дозволів серед усіх виданих становить у цій країні 88%, або майже 600 тисяч. Більшість дозволів на мешкання в Польщі отримали громадяни України, на другому місці – білоруси (понад 42 тисячі), на третьому місці – громадяни Молдови (7803).

Також багато дозволів на мешкання з метою працевлаштування (у процентному співвідношенні до всіх виданих) видають Хорватія, Литва, Мальта, Словенія, Словаччина, а також Кіпр, Чехія і Естонія.

Майже не видають дозволи на мешкання задля працевлаштування Греція, Австрія та Італія: у цих країнах таких дозволів у 2017 році видали менш ніж 6% від усіх дозволів на мешкання.

Німеччина видала більше від усіх дозволів на мешкання на підставі статусу біженця і з гуманітарних міркувань (понад 250 тисяч). Також велику частку дозволів на мешкання біженцям видала Австрія (понад 62% від усіх схвалених заявок).

Несподіванкою стало те, що понад 1700 дозволів на мешкання у 2017 році у Греції отримали громадяни Грузії, а 33 громадянина України – в Ліхтенштейні. На яких підставах це було зроблено, Євростат не розкриває.

Де в ЄС частка прибулих іноземців найбільша щодо числа місцевих мешканців

Лідерами за виданими іноземцям дозволами на мешкання відносно числа громадян країни у 2017 році були:

Мальта (по 23 первинні дозволи для іноземців на кожну 1000 місцевих мешканців),

Ліхтенштейн (по 20 первинних дозволів для іноземців на кожну 1000 місцевих мешканців),

Кіпр (по 22 первинні дозволи для іноземців на кожну 1000 мешканців),

Польща (по 18 на кожну 1000 мешканців),

Швеція (по 12,9 на кожну 1000 мешканців),

Ірландія (по 10 на кожну 1000 мешканців).

Майже у всіх інших країнах ЄС частка первинних дозволів на мешкання, виданих іноземцям, не перевищує 6–7 на кожну 1000 місцевих мешканців.