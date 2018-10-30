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30 Жовтень 2018, Київ 15:21
Суспільство

Польща, Чехія і далі: в які країни ЄС їдуть жити і працювати українці й інші

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За даними Європейського статистичного агентства, вихідці з України у 2017 році отримали у країнах ЄС найбільше число первинних дозволів на мешкання, майже втричі випередивши сирійців, які йдуть другими.

  • Українці отримали понад 661 тисячу первинних дозволів на мешкання у країнах ЄС.
  • Сирійці – 223 тисячі.
  • Громадяни Китаю, включно з мешканцями Гонконгу, які йдуть на третьому місці – 193 тисячі.

Також у десятку потрапили громадяни Індії, США, Марокко, Афганістану, Іраку, Бразилії та Туреччини.

Більшість громадян України в’їжджає до Польщі на підставі робочої візи (у 88% випадків), при тому, що пересічно з метою працевлаштування дозвіл на мешкання отримує лише третина тих, хто в’їжджає до ЄС із інших країн.

Крім Польщі, українці також їдуть у Чехію, Естонію, Литву і Словаччину: у всіх цих країнах громадяни України були лідерами за кількістю отриманих у 2017 році первинних дозволів на мешкання.

При цьому лише 4% українців отримали дозволи на мешкання на підставі возз’єднання родини, а 3,5% – на підставі навчання.

Це разюче відрізняється від того, на яких підставах отримують дозволи на мешкання в Європі громадяни інших країн. Більшість громадян Афганістану, а також сирійців і іракців, наприклад, отримує такі дозволи у країнах ЄС на підставі статусу біженця (цей відсоток серед них коливається від 71% до 91%). Більшість громадян Китаю в’їжджає до ЄС для навчання в місцевих вишах, у першу чергу британських. А більшість громадян Марокко – за родинними обставинами.

Дозволи на мешкання для працевлаштування і біженцям: хто їх видає в ЄС

Польща є лідером ЄС із видачі дозволів на мешкання з метою працевлаштування: частка таких дозволів серед усіх виданих становить у цій країні 88%, або майже 600 тисяч. Більшість дозволів на мешкання в Польщі отримали громадяни України, на другому місці – білоруси (понад 42 тисячі), на третьому місці – громадяни Молдови (7803).

Також багато дозволів на мешкання з метою працевлаштування (у процентному співвідношенні до всіх виданих) видають Хорватія, Литва, Мальта, Словенія, Словаччина, а також Кіпр, Чехія і Естонія.

Майже не видають дозволи на мешкання задля працевлаштування Греція, Австрія та Італія: у цих країнах таких дозволів у 2017 році видали менш ніж 6% від усіх дозволів на мешкання.

Німеччина видала більше від усіх дозволів на мешкання на підставі статусу біженця і з гуманітарних міркувань (понад 250 тисяч). Також велику частку дозволів на мешкання біженцям видала Австрія (понад 62% від усіх схвалених заявок).

Несподіванкою стало те, що понад 1700 дозволів на мешкання у 2017 році у Греції отримали громадяни Грузії, а 33 громадянина України – в Ліхтенштейні. На яких підставах це було зроблено, Євростат не розкриває.

Де в ЄС частка прибулих іноземців найбільша щодо числа місцевих мешканців

Лідерами за виданими іноземцям дозволами на мешкання відносно числа громадян країни у 2017 році були:

  • Мальта (по 23 первинні дозволи для іноземців на кожну 1000 місцевих мешканців),
  • Ліхтенштейн (по 20 первинних дозволів для іноземців на кожну 1000 місцевих мешканців),
  • Кіпр (по 22 первинні дозволи для іноземців на кожну 1000 мешканців),
  • Польща (по 18 на кожну 1000 мешканців),
  • Швеція (по 12,9 на кожну 1000 мешканців),
  • Ірландія (по 10 на кожну 1000 мешканців).

Майже у всіх інших країнах ЄС частка первинних дозволів на мешкання, виданих іноземцям, не перевищує 6–7 на кожну 1000 місцевих мешканців.

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