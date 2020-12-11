У чому логіка кадрових призначень президента України Володимира Зеленського? Який результат принесли перестановки у найближчому оточені глави держави? За яким принципом президент обирає голів ОДА і чому так часто їх змінює? Таємниці кадрової політики Зеленського розкриваємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Олексій Гончаренко, народний депутат України, «Європейська солідарність»;

Юрій Камельчук, народний депутат України, «Слуга народу»;

Олександр Мартиненко, гендиректор інформагентства «Інтерфакс Україна», експрессекретар президента України;

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019-2020 рр.);

Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України (2019-2020 рр.);

Ігор Уманський, міністр фінансів України з 4 березня до 30 березня 2020 року;

Євген Магда, політолог.