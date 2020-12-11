Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 грудня 2020, Київ 14:26
Політика

Кадрова політика Зеленського: хто і як потрапляє у владу? | Свобода Live

Початок ефіру о 14:00

У чому логіка кадрових призначень президента України Володимира Зеленського? Який результат принесли перестановки у найближчому оточені глави держави? За яким принципом президент обирає голів ОДА і чому так часто їх змінює? Таємниці кадрової політики Зеленського розкриваємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Олексій Гончаренко, народний депутат України, «Європейська солідарність»;

Юрій Камельчук, народний депутат України, «Слуга народу»;

Олександр Мартиненко, гендиректор інформагентства «Інтерфакс Україна», експрессекретар президента України;

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019-2020 рр.);

Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України (2019-2020 рр.);

Ігор Уманський, міністр фінансів України з 4 березня до 30 березня 2020 року;

Євген Магда, політолог.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG