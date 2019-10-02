Помер Карел Ґотт – «золотий голос» Чехії

У віці 80 років після тяжкої хвороби помер у Празі Карел Ґотт. Ще в середині вересня сам співак повідомив про свою хворобу, і що буде намагатись вистояти. Але цього не сталося.

Карел Ґотт родом із західно-чеського міста Плзень, тут він закінчив школу. Від самого дитинства Карел Ґотт мріяв стати художником, це він називав своїм першим великим коханням. Але до художньої школи хлопця не прийняли. Юнак не довго сумував, і вирішив віддатись, як він говорив, своєму другому коханню, а саме музиці, співу. Щоб поступити в консерваторію, вирішив спочатку випробувати себе на сцені. Молодий співак-аматор вперше заспівав свінґ і рок-н-ролл, які були в моді, та головне – його спів помітили, і не тільки фахівці, голос співака запам’ятала публіка, особливо молодь.

А щоб заробити на прожиття Карел Ґотт знайшов собі роботу на заводі, але не надовго. Коли працедавці дізнались про виступи Карела Ґотта на сцені, закликали його вибрати – або спів, або праця на заводі. Карел Ґотт довго не роздумував, поступив до консерваторії. Його першою професійної сценою став празький театр «Semafor», а перший великий успіх і першу найвищу нагороду для співаків – «Золотого соловейка» принесла Ґоттові пісня «Сходи до неба», яку виконав у дуеті з відомою співачкою Евою Піларовою в 1964 році.

З цього часу Карел Ґотт не сходив зі сцени, став улюбленцем чеської й словацької публіки і завжди виступав при переповнених залах, все складалось так, як в одній з його відомих пісень – це була «Дорога раєм».

Пісні у виконанні Карела Ґотта здобували серця сучасників легко і назавжди, мабуть тому, що талановито поєднались в ньому дар співати і щирість, відкритість у спілкуванні. Багато пісень з фільмів у виконанні Карела Ґотта стали по-справжньому народними. Наприклад, стрічка «Три горішки для Попелюшки» – найулюбленіший фільм, який щороку на Різдво показують по телевізору.

Без Карела Ґотта, без сердечного подиху його голосу не можна фільм собі уявити. Улюблений фільм багато хто дивиться в сотий раз тільки заради того, щоб почути Карела Ґотта.

Чехи називають Карела Ґотта «золотим соловейком» тому що він для них такий один – єдиний, а ще й тому, що за своє життя здобув 22 найвищі нагороди для виконавців – «Золотого соловейка», а також був 42 рази визнаний найкращим співаком Чехії.

Карел Ґотт був частим гостей у Радянському Союзі, де мав сольні концерти, а також разом з популярними співаками того часу. Серед них була і популярна в Україні Софія Ротару. «Батьківська хата» в дуеті з Софією Ротару – одна з найулюбленіший пісень 1978 року.

Смерть Карела Ґотта для чехів і словаків – це великий смуток і непоправна втрата.

Карел Ґотт був насправді Митець, який ділився з іншими. Це є виснажливим, але саме це робить митця митцем



«Це безмежно сумна новина для всієї нашої країни. Карел Ґотт був насправді Митець, який ділився з іншими. Це є виснажливим, але саме це робить митця митцем. Карел Ґотт подарував своє життя поколінням, він подарував його нам усім», зазначив чеський президент Мілош Земан.

Найсумнішою подією року називають смерть Карела Ґотта багато інших відомих чеських державні діячі, актори, співаки і звичайні чехи. Сумують також і словаки, які відзначають, що своєму співу Карел Ґотт віддав себе до кінця.

Як повідомив на своєму твіттері прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, влада вийде з пропозицією провести Карела Ґотта в останню путь на державному рівні.

«Карел Ґотт був зі мною з часів моєї молодості. І кожного з нас. Він – один з найбільших чехів, яких ми мали честь знати. Помер. А я вірив, що буде з нами назавжди. Маестро, я поважав Вас. Більше, ніж можу сказати».

А на будинку міськради рідного для Карела Ґотта міста Плзень вивісили чорний прапор.

Карел Ґотт помер від лейкемії, з якою боровся від 2016 року.